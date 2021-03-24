Запретили жить в долг

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал российских губернаторов, которые активно набирали коммерческие кредиты, чтобы покрыть дефицит бюджетов. Конкретные регионы глава государства не называл, однако после его выступления о финансовой политике придется задуматься руководству Свердловской области. К концу марта 2021 года Средний Урал занял второе место среди субъектов по размеру госдолга.
Свое недовольство по финансовой политике в ряде регионов В. Путин высказал 31 марта 2021 года на совещании с членами правительства РФ.
«Я очень хорошо помню, как мы организовывали работу, связанную с реструктуризацией кредитной задолженности регионов, хорошо помню. И помню, что на мое удивление выяснялось тогда, что некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно, этого не делали, а предпочитали по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый небюджетный долг, коммерческий долг. Остается только вопрос открытым: зачем они это делали? Они, конечно, оказались в ловушке, точнее не они, а их бюджеты, но лучше бы их самих поместить в ловушку соответствующую», — сказал глава государства без уточнения субъектов.
Если посмотреть на показатели Свердловской области, то регион полностью попадает под критику президента РФ. На 1 марта 2021 года госдолг Среднего Урала составлял 120 млрд 898 млн руб. Из них 66 млрд руб. приходится на государственные ценные бумаги, 19,8 млрд руб. — на банковские кредиты, 34 млрд руб. — на бюджетные кредиты, 1,1 млрд руб. — на госгарантии. По размеру госдолга Свердловская область к концу прошлого месяца заняла второе место среди регионов, а по объему коммерческого кредитования — восьмое место. И это не предел.
К 2026 году госдолг Среднего Урала может вырасти до 216 млрд руб., что следует из прогнозного плана по областному бюджету. Предполагается, что только к 2030 году объем заимствований Свердловской области сократится до 140 млрд руб.
На протяжении прошлого года правительство области активно прибегало к коммерческим займам. К примеру, в сентябре 2020 года департамент госзакупок Среднего Урала разместил 36 аукционов с запросом на кредит по 1 млрд руб. под 5,25% годовых. Срок займов — от двух до четырех лет. Общая сумма процентов — более 6 млрд руб.
Средства предназначены «для частичного финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Свердловской области». Через месяц областной минфин хотел привлечь еще 13 млрд рублей за счет банков.
Впрочем, рост обязательств регионов был ожидаемым. На фоне экономических последствий пандемии в 2020 году дефицит бюджетов возрастал в связи с падением отчислений в казну. Как следствие, долги начали расти у всех субъектов. У Свердловской области этот показатель удвоился (на 1 декабря 2019 года госдолг региона составлял 59 млрд 887 млн руб.). В целом уже в конце прошлого года Минфин РФ прогнозировал, что задолженность субъектов может возрасти примерно на 300 млрд руб. К октябрю 2020 года общая сумма обязательств регионов составляла 2,15 трлн рублей, или 22,5% от суммы собственных доходов.
Критика президента РФ в этой связи понятна — коммерческие кредиты, по сути, лишь увеличивают кассовый разрыв. Так, в бюджете Свердловской области на 2021 год на обслуживание таких займов заложено 8,5 млрд рублей. В прошлом году эта цифра составляла 6,6 млрд рублей.
Впрочем, в отличие от других регионов привычка жить взаймы у руководства Свердловской области сформировалась задолго до пандемии. Еще в 2014 году глава региона Евгений Куйвашев обозначил позицию по этому вопросу.
«Это совершенно нормально (привлечение займов — прим. ред.) — многие услуги и товары брать в кредит. Большинство из вас ведь тоже, чтобы улучшить качество жизни, берут в кредит машину или ипотеку. Так же и здесь. Рост некритический. Он допустим с точки зрения законодательства», — говорил Е. Куйвашев 7 марта 2014 года.
Эксперты, в свою очередь, неоднократно предупреждали, что наращивание госдолга увеличивает финансовые риски региона. Экономическое положение Свердловской области и без этого нельзя было назвать стабильным из-за ситуации на мировых сырьевых рынках и крупных бюджетных трат на проведение масштабных мероприятий. Однако в областном правительстве к мнению специалистов, по всей видимости, не прислушивались.
Впрочем, после выступления президента РФ руководству Свердловской области, судя по всему, придется что-то делать. Глава государства уже поручил профильным ведомствам взять под контроль кредитование субъектов. Соответственно, доступ Среднего Урала к коммерческим займам могут ограничить.
Другой вопрос, где тогда искать деньги. Признаков восстановления экономики после ограничений в регионе не наблюдается. По данным Свердловскстата, промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2021 года снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При такой динамике докризисных отчислений в бюджет в текущем году ожидать не стоит. Вдобавок к этому в областной казне нужно найти деньги на подготовку к Всемирным студенческим играм, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году.
Четкого плана по изысканию дополнительных ресурсов без привлечения займов у областных властей пока нет, о чем недавно заявил новый глава регионального минфина Александр Старков.
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