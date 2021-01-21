Число микрофинансовых организаций на Урале за год сократилось на 20%

Число микрофинансовых организаций (МФО) на Урале за 2020 год сократилось на 20%. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй.
«По состоянию на конец 2020 года на территории Уральского ГУ зарегистрировано 166 МФО. За год их количество сократилось почти на 20% (на 40 штук). Большинство организаций ушли с рынка цивилизованным способом. Часть микрофинансовых компаний присоединились к более крупных игрокам, а другие решили самостоятельно выйти из реестра. Только пять МФО были исключены из реестра из-за того, что не осуществляли свою деятельность», — заявила С. Фурдуй.
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