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Вчера, 12:09

Свердловское Заксобрание приняло еще один закон о реновации

Законодательное собрание Свердловской области приняло в первом чтении второй закон, связанный с реновацией в регионе.

Согласно документу, объекты, относящиеся к сфере комплексного развития территорий (КРТ), будут отражены на схеме территориального планирования и генпланах свердловских муниципалитетов.

Законопроект был разработан в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральными нормами.

«К видам объектов регионального значения, относящихся к сфере комплексного развития территорий, должны быть отнесены территории, в отношении которых правительством Свердловской области приняты решения о комплексном развитии территорий. А к видам объектов местного значения городского округа или поселения, относящихся к сфере комплексного развития территорий, будут отнесены территории, в том случае, если главой местной администрации городского округа приняты соответствующие решения. Также органом местного самоуправления городского округа должны быть заключены договоры о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков», — говорилось в сообщении регионального парламента.

Напомним, что 24 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий. Ранее законопроект о КРТ утвердило региональное Заксобрание.

Федеральный закон о КРТ определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — определение границ такой территории, утверждение адресных программ, на основании которых планируется снос, реконструкция объектов капитального строительства, установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, — отданы на откуп региональным властям. Принятый закон о КРТ во многом носит рамочный характер. Все детали будут прописаны в отдельных правовых актах, которые планируют подготовить к III кварталу 2021 года. Первые площадки КРТ обещают назвать к 1 апреля. Уже известно, что реновация Екатеринбурга начнется с микрорайонов Уралмаш и Эльмаш.

После формирования всей правовой базы Екатеринбург получит возможность развиваться не только экстенсивным путем, но и интенсивным. Сейчас многие застройщики нацелены на реализацию проектов на окраинах, где есть свободные земельные участки. После принятия закона о реновации они смогут вовлекать в оборот частный сектор, промышленные площадки. Город получит уникальный шанс улучшить качество среды в уже сложившихся районах. У местных властей появится возможность формировать комфортные общественные пространства вместо точечной застройки на месте сносимых домов.

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