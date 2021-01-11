Какие законы вступают в силу в апреле

В апреле 2021 года в России вступает в силу серия нормативных актов, которые повлияют на бизнес-процессы. Так, со следующего месяца вводится целая серия нововведений по маркировке товаров. Также в апреле 2021 года будет изменена работа ломбардов и правила сдачи на водительские права.



Новые эксперименты с маркировкой



С 1 апреля 2021 года запускается пилотный проект по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков. По версии авторов эксперимента, это нововведение должно сократить долю контрафактной продукции на рынке, которая, по данным Минпромторга, достигает 12%. Срок реализации пилотного проекта — до 31 августа 2022 года.



Одновременно с этим в России вводится добровольная маркировка ювелирных изделий через государственную информационную систему (ГИИС ДМДК). С 1 апреля участники рынка могут использовать двухмерный штрих-код. С 1 марта 2022 года маркировка ювелирных изделий станет обязательной. При этом маркировка товара должна проводиться лазером.



Вдобавок к этому с начала следующего месяца будет ужесточен контроль при маркировке товаров легкой промышленности, парфюмерии, шин и покрышек. Участники рынка будут нести ответственность за достоверность информации об обороте товаров, которая предоставлена в систему «Честный ЗНАК».



Предполагается, что уже в 2024 году все товары в российском обороте должны быть включены в систему обязательной маркировки.



Минимальная цена на табачные изделия



С 1 апреля 2021 года устанавливается минимальная цена на табачную продукцию. Государство через это нововведение намерено снизить долю контрафакта на рынке.



За основу расчета были взяты минимальная ставка акциза за 1 тыс. сигарет, ставка НДС и повышающий коэффициент.



С указанной даты минимальная цена на табачную продукцию в розничной торговле не может быть ниже 107,78 руб. Со следующего года — не ниже 111,98 руб.



Ломбардам ограничат работу



К 10 апреля 2021 года ломбарды, которые желают остаться на рынке, должны пройти процедуру отбора Банка России. Для этих целей регулятор создал специальный реестр.



К настоящему времени там уже зарегистрировались более 3 тыс. ломбардов. Еще почти 2 тыс. подали заявления в ЦБ РФ.



Если к указанному сроку ломбарды не успеют зарегистрироваться в этом списке, то на протяжении 90 дней они будут ограничены в работе. После 9 июля 2021 года такие заведения утратят правовой статус, если они будут отсутствовать в реестре Банка России.



Смартфоны с российским ПО



С 1 апреля 2021 года в России будет официально запрещена продажа смартфонов, компьютеров, планшетов без предустановленного российского программного обеспечения.



Согласно правительственному списку, для смартфонов и планшетов предусмотрено 16 отечественных приложений, 11 для Smart TV и одно для компьютеров.



При этом штрафы за продажу техники без предустановленного российского ПО вступят в силу с 1 июля 2021 года. Для должностных лиц предусмотрены суммы в размере от 30 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 50 до 200 тыс. руб.



Новый регламент сдачи на права



С начала следующего месяца вступят в силу изменения, которые коснутся граждан, планирующих получить право на управление транспортным средством. С 1 апреля 2021 года меняется регламент сдачи экзаменов в ГИБДД. В частности, отменяется такой этап, как «площадка».



Практические испытания для кандидатов будут проводиться на дорогах с малоинтенсивным движением (за пределами жилой застройки). При этом маршруты для сдачи на права должны меняться.