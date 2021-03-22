Преимущества реновации

В Свердловской области продолжается подготовка правовой базы для проведения масштабной реновации. 16 марта региональное Заксобрание приняло законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ). Сейчас исполнительная и законодательная власти Среднего Урала прорабатывают необходимые подзаконные акты. Все документы планируется принять к III кварталу 2021 года.



После формирования всей правовой базы Екатеринбург получит возможность развиваться не только экстенсивным путем, но и интенсивным. Сейчас многие застройщики нацелены на реализацию проектов на окраинах, где есть свободные земельные участки. После принятия закона о реновации они смогут вовлекать в оборот частный сектор, промышленные площадки. Город получит уникальный шанс улучшить качество среды в уже сложившихся районах. У местных властей появится возможность формировать комфортные общественные пространства вместо точечной застройки на месте сносимых домов.



Очевидно, что потенциал многих территорий в Екатеринбурге практически никак не используется. Можно привести в пример центральные кварталы города. По оценкам архитектора бюро «Гордеев-Демидов» Никиты Демидова, реновация этой части Екатеринбурга позволит увеличить объем полезных для использования площадей в два раза.



«В результате обновления квартала вдвое может быть увеличена пешеходная инфраструктура, общественные пространства, сервисные функции, будет обеспечена удобная и устойчивая система развития бизнеса в центре города», — отмечал Н. Демидов.



Еще один серьезный плюс нового закона для Екатеринбурга — возможность пересмотреть сетку жилых кварталов. В советское время размеры кварталов были существенно больше, чем требуются сегодня — с огромными пустыми дворами. Сейчас их можно условно разбить на две или четыре части, создавая внутри дополнительные улицы, пешеходные пространства и даже площади.



Гендиректор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев считает, что новый закон призван объединить разрозненные ранее процессы и скоординировать существующие программы по строительству социальной и дорожной инфраструктуры с планами по вводу жилья.



«Сейчас власти вместе с профессиональным сообществом прорабатывают конкретные условия и механизмы реализации закона. Необходимо определить сроки по строительству школ, детских садов, дорог, потому что без этого реализация проекта KРТ невозможна согласно федеральному закону. Предстоит решить порядок взаимодействия с собственниками сетей — чтобы цены и сроки подключения не росли «вдруг» после того, как инвестор проявил интерес к площадке, а регламентировались законом. И, мы надеемся, этот вопрос тоже будет решен — соответствующее поручение уже дал президент. Необходимо отточить работу на пилотных проектах и поставить ее на поток, чтобы все участники — власти, застройщики, жители, собственники ресурсоснабжающих организаций — понимали свою роль и были замотивированы в содействии развитию города. Это общее дело, нужное каждому из нас», — заявил В. Ананьев.



По его словам, новый закон дает возможность комплексно обновлять жилые кварталы Екатеринбурга, создавая цельную и сбалансированную городскую ткань: убирать пустыри, благоустраивать парки, развивать пешеходные маршруты, реконструировать памятники, создавать новые точки притяжения.



«В советские годы города, подобные Екатеринбургу, развивались по одному сценарию: вокруг крупных промышленных предприятий и производственных баз формировались жилые районы. Люди жили там, где работали. Но с развитием технологий производства сжались, им перестали быть нужны огромные пространства, а часть из них вовсе перестала существовать. В 90-е бывшие промышленные территории стали заполняться новыми собственниками, арендаторами, переходить из рук в руки, дробиться. Сейчас эти земли в развитых частях городов представляют собой так называемые ржавые пояса — они не используются эффективно, не приносят пользы городу, разрывают единое городское пространство. Их нужно вовлекать в оборот, наряду с ветхими кварталами и пустырями», — сообщил В. Ананьев.



Отметим, что «Атомстройкомплекс» одним из первых в регионе начал проводить реновацию старых кварталов и возводить современное жилье на месте ветхих бараков и частного сектора. Так, с 2011 года по договорам развития застроенных территорий «Атомстройкомплекс» переселил в новые квартиры более 1 тыс. 200 семей из непригодных для жизни многоквартирных домов. В основном это были двух- и трехэтажные постройки в микрорайонах Эльмаш, Уралмаш, Пионерский, Широкая Речка, Втузгородок.



Жилой комплекс ЖК «Северное сияние», который компания возводит в Орджоникидзевском районе, победил в номинации «Лучший проект по развитию застроенных территорий» национального этапа международного профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE. В рамках проекта был построен деловой центр ASK, чтобы создать новые рабочие места в шаговой доступности от дома. Также застройщик за свой счет разработал концепцию обновления летнего парка «Уралмаш». Сейчас компания реконструирует находящуюся в микрорайоне школу № 80.



Глава «Атомстройкомплекса» считает, что принятие закона о КРТ заметно ускорит реализацию проектов реновации застроенных территорий. Разработка четких правил работы с собственниками устаревших помещений и территорий даст возможность застройщикам планировать сроки и стоимость всех работ. При этом строительство жилья будет невозможным без появления необходимых объектов транспортной, инженерной, социальной, торгово-сервисной инфраструктуры. В связи с этим городское пространство кардинально преобразится, уверен Валерий Ананьев.