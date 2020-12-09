В Екатеринбург могут вернуться пять-шесть иностранных авиакомпаний

Президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал, что после возобновления авиасообщения со всеми странами в Кольцово должны вернуться пять-шесть иностранных авиаперевозчиков.
«В разное время из аэропорта Кольцово совершали полеты 18 зарубежных авиакомпаний. К началу пандемии у нас присутствовало только три иностранных перевозчика. Сейчас мы знаем, что наши партнеры из аэропорта Кольцово ведут переговоры с двумя десятками зарубежных партнеров. Я абсолютно убежден, что после снятия ограничений пять или шесть компаний вернутся», — отмечает М. Мальцев.
По его словам, в настоящее время ассортимент зарубежных туров в Свердловской области достаточно сильно ограничен.
«Отсутствие зарубежных направлений крайне болезненно сказалось на нашем туристическом рынке. Потери с точки зрения доходности составили как минимум 80% в минувший год. Мы ждем скорейшего восстановления рынка. Сейчас видим, что достаточно успешно идут бронирования по турецкому направлению. Хотя у меня есть определенная обеспокоенность, связанная с информацией о некотором росте заболеваемости в отдельных регионах этой страны. Также мы ждем открытия других международных направлений», — сказал М. Мальцев.
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