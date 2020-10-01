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Антирейтинг муниципалитетов по уровню безработицы

Антирейтинг муниципалитетов по уровню безработицыИАА «УралБизнесКонсалтинг» составило очередной рейтинг муниципальных образований (МО) Свердловской области по уровню официально зарегистрированной безработицы. При ранжировании МО использовались данные департамента по труду и занятости населения региона на 1 марта 2021 года.

Наиболее сложная ситуация в настоящее время сложилась в городском округе Верхний Тагил. Здесь официальный уровень безработицы составил 15,13%. Для сравнения: в среднем по Свердловской области на 1 марта — 4,4%. Также в тройку антирейтинга попали Гаринский городской округ (10,16%) и Слободо-Туринский муниципальный район (8,35%).

Кроме того, неблагоприятная ситуация на рынке труда складывается в Камышловском муниципальном районе (7,35%), Каменском городском округе (7,32%), Бисертском городском округе (7,1%), ГО Среднеуральск (6,94%), Туринском городском округе (6,91%), Сосьвинском городском округе (6,43%) и Каменск-Уральском городском округе (6,1%).

В топ-20 антирейтинга УрБК также попали Арамильский городской округ (6,05%), ГО Верхняя Пышма (6%), Камышловский городской округ (5,98%), Тугулымский городской округ (5,86%), Режевской городской округ (5,67%), Сысертский городской округ (5,57%), МО Ирбит (5,37%), Волчанский городской округ (5,36%), Березовский городской округ (5,24%) и Белоярский городской округ (5,19%).

Отметим, что в большинстве крупных городов Свердловской области ситуация на рынке труда по-прежнему заметно лучше, чем в малых муниципальных образованиях. Так, в Екатеринбурге уровень безработицы составляет 4,68%, в Нижнем Тагиле — 3,64%, в Первоуральске — 4,71%, в Серовском городском округе — 3,91%.

При этом в антирейтинге по уровню безработицы оказались все города-спутники Екатеринбурга — Среднеуральск, Арамиль, Верхняя Пышма и Среднеуральск.

Очевидно, что уровень официальной безработицы в каждом конкретном муниципалитете зависит от комплекса самых разных факторов — от ситуации на градостроительных предприятиях, от уровня занятых в малом и среднем бизнес (именно этот сегмент больше всего пострадал во время введения ограничительных мер), от качества работы местных властей и бирж труда.

Если рассмотреть ситуацию в разрезе управленческих округов, то можно отметить, что самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Восточном округе (4,98%). Далее идут Южный округ (4,71%), Западный (4,26%), Горнозаводской (3,99%) и Северный (3,4%).

Напомним, что с апреля по сентябрь 2020 года число безработных в Свердловской области выросло более чем в пять раз — с 22,7 тыс. до 120,2 тыс. человек. С октября 2020 года показатель стал медленно снижаться. В начале текущего года этот процесс заметно ускорился. На 19 марта на Среднем Урале насчитывается уже 78 тыс. 044 безработных.

Эксперты выделяют несколько причин стремительного сокращения числа нетрудоустроенных свердловчан.

Во-первых, вторая волна коронавируса не привела к введению в российских регионах масштабных ограничительных мер. Это создало предпосылки для быстрого восстановления деловой активности.

Во-вторых, осенью 2020 года в РФ свернули практически все меры господдержки рынка труда. Многие свердловские безработные потеряли право на повышенные выплаты, поэтому у них пропал стимул состоять на учете в службах занятости. Сейчас они постепенно трудоустраиваются.

В-третьих, российский рынок труда достаточно быстро адаптировался к новым экономическим реалиям. Во многих отраслях число вакансий заметно превышает «докоронавирусный» уровень.

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