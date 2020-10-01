Антирейтинг муниципалитетов по уровню безработицы

ИАА «УралБизнесКонсалтинг» составило очередной рейтинг муниципальных образований (МО) Свердловской области по уровню официально зарегистрированной безработицы. При ранжировании МО использовались данные департамента по труду и занятости населения региона на 1 марта 2021 года.
Наиболее сложная ситуация в настоящее время сложилась в городском округе Верхний Тагил. Здесь официальный уровень безработицы составил 15,13%. Для сравнения: в среднем по Свердловской области на 1 марта — 4,4%. Также в тройку антирейтинга попали Гаринский городской округ (10,16%) и Слободо-Туринский муниципальный район (8,35%).
Кроме того, неблагоприятная ситуация на рынке труда складывается в Камышловском муниципальном районе (7,35%), Каменском городском округе (7,32%), Бисертском городском округе (7,1%), ГО Среднеуральск (6,94%), Туринском городском округе (6,91%), Сосьвинском городском округе (6,43%) и Каменск-Уральском городском округе (6,1%).
В топ-20 антирейтинга УрБК также попали Арамильский городской округ (6,05%), ГО Верхняя Пышма (6%), Камышловский городской округ (5,98%), Тугулымский городской округ (5,86%), Режевской городской округ (5,67%), Сысертский городской округ (5,57%), МО Ирбит (5,37%), Волчанский городской округ (5,36%), Березовский городской округ (5,24%) и Белоярский городской округ (5,19%).
Отметим, что в большинстве крупных городов Свердловской области ситуация на рынке труда по-прежнему заметно лучше, чем в малых муниципальных образованиях. Так, в Екатеринбурге уровень безработицы составляет 4,68%, в Нижнем Тагиле — 3,64%, в Первоуральске — 4,71%, в Серовском городском округе — 3,91%.
При этом в антирейтинге по уровню безработицы оказались все города-спутники Екатеринбурга — Среднеуральск, Арамиль, Верхняя Пышма и Среднеуральск.
Очевидно, что уровень официальной безработицы в каждом конкретном муниципалитете зависит от комплекса самых разных факторов — от ситуации на градостроительных предприятиях, от уровня занятых в малом и среднем бизнес (именно этот сегмент больше всего пострадал во время введения ограничительных мер), от качества работы местных властей и бирж труда.
Если рассмотреть ситуацию в разрезе управленческих округов, то можно отметить, что самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Восточном округе (4,98%). Далее идут Южный округ (4,71%), Западный (4,26%), Горнозаводской (3,99%) и Северный (3,4%).
Напомним, что с апреля по сентябрь 2020 года число безработных в Свердловской области выросло более чем в пять раз — с 22,7 тыс. до 120,2 тыс. человек. С октября 2020 года показатель стал медленно снижаться. В начале текущего года этот процесс заметно ускорился. На 19 марта на Среднем Урале насчитывается уже 78 тыс. 044 безработных.
Эксперты выделяют несколько причин стремительного сокращения числа нетрудоустроенных свердловчан.
Во-первых, вторая волна коронавируса не привела к введению в российских регионах масштабных ограничительных мер. Это создало предпосылки для быстрого восстановления деловой активности.
Во-вторых, осенью 2020 года в РФ свернули практически все меры господдержки рынка труда. Многие свердловские безработные потеряли право на повышенные выплаты, поэтому у них пропал стимул состоять на учете в службах занятости. Сейчас они постепенно трудоустраиваются.
В-третьих, российский рынок труда достаточно быстро адаптировался к новым экономическим реалиям. Во многих отраслях число вакансий заметно превышает «докоронавирусный» уровень.
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