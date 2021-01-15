Безработица отступает?

На Среднем Урале продолжается резкое сокращение числа официально зарегистрированных безработных. С конца сентября 2020 года показатель сократился на 22,6 тыс. человек, с начала 2021 года — на 16,7 тыс. человек, в феврале — на 13,3 тыс. человек.



Напомним, что ситуация на рынке труда Свердловской области стала стремительно ухудшаться весной 2020 года после начала пандемии COVID-19. С апреля по сентябрь число безработных в регионе выросло более чем в пять раз — с 22,7 тыс. до 120,2 тыс. человек.



С октября 2020 года показатель стал медленно снижаться. В начале текущего года этот процесс заметно ускорился. На 25 февраля на Среднем Урале насчитывается уже 97 тыс. 526 безработных.



Можно выделить несколько причин стремительного сокращения числа нетрудоустроенных свердловчан. Во-первых, вторая волна коронавируса не привела к введению в российских регионах масштабных ограничительных мер. Это создало предпосылки для быстрого восстановления деловой активности.



«Ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире в IV квартале 2020 года оказало гораздо менее значимое сдерживающее влияние на экономику, чем ожидалось. Это связано с точечным характером ограничительных мер и значительной адаптацией граждан и предприятий к новым условиям. В IV квартале 2020 года продолжалось восстановление реальных доходов населения и началось снижение безработицы», — отмечают аналитики Банка России.



Во-вторых, осенью 2020 года в РФ свернули практически все меры господдержки рынка труда. Многие свердловские безработные потеряли право на повышенные выплаты, поэтому у них пропал стимул состоять на учете в службах занятости. Сейчас они постепенно трудоустраиваются.



В-третьих, российский рынок труда достаточно быстро адаптировался к новым экономическим реалиям. Во многих отраслях число вакансий заметно превышает «докоронавирусный» уровень (IT, медицина, электронная коммерция и другие). Остальные сферы находятся в фазе восстановления.



«Самым показательным итогом 2020 года является сверхадаптивность современного российского рынка труда к экономической ситуации. Во время первой волны COVID-19 мы видели, как активность бизнеса в апреле упала до минимальных значений (42-43% от среднерыночной активности в аналогичные периоды прошлых лет), в июне наблюдали резкий рост до 74-75%, а уже в конце августа активность на рынке труда на 6-7% превышала аналогичные показатели прошлых лет. После снятия ограничений второй волны отскок будет еще более значительным: мы ждем активность работодателей на 15-20% выше, чем в «доковидные» времена», — говорилось в прогнозе аналитиков портала Superjob.ru на 2021 год.



Отметим, что сокращение безработицы происходит не только в Свердловской области, но и во всех российских регионах. По данным Минтруда, число граждан РФ, официально зарегистрированных безработными, в настоящее время составляет менее 2,5 млн, что на 1,2 млн меньше по сравнению с сентябрем 2020 года.



«Постепенное снятие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, восстановление спроса на работников и меры по восстановлению занятости способствуют снижению уровня безработицы в России. О постепенной стабилизации ситуации на рынке труда свидетельствуют и данные Росстата», — рассказали в пресс-службе ведомства.



Как сообщалось ранее, по данным Росстата, в январе 2020 года безработица в РФ составила 4,7%, в феврале — 4,6%, в марте — 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился, и она составила 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3%, в августе — 6,4%, в сентябре и октябре — 6,3%, в ноябре — 6,1%, а в декабре — 5,9%, в январе 2021 года — 5,8%.