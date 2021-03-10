ГИБДД призывает водителей Среднего Урала проявлять осторожность на дорогах в межсезонье

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Свердловское Управление ГИБДД предупреждает водителей о вероятном возникновении сложных ситуаций на дорогах из-за межсезонья.



Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону, заморозки, обильное таяние снега, возможные осадки и, как следствие, плохая видимость могут обострить дорожную обстановку. При этом в зоне риска оказываются не только водители, но и пешеходы.



«По статистике, в межсезонье регистрируется рост ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Главной опасностью является внезапная смена погодных условий и слишком ранняя смена резины на летнюю. Даже незначительное понижение температуры воздуха ночью приводит к подмерзанию и обледенению подходов к дороге и покрытия дорожного полотна», — говорится в сообщении.



В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей корректировать скоростной режим, заранее выбирая пониженную скорость; следить за чистотой стекол и зеркал, чтобы не допускать уменьшения обзора, а также избегать опасных маневров и резких торможений на дорогах.