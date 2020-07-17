Свердловская область занимает второе место среди регионов РФ по размеру госдолга

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Свердловская область занимает второе место среди регионов России по размеру государственного долга, говорится в материалах Минфина РФ.
На 1 марта госдолг региона составляет 120 млрд 898 млн руб. Из них 66 млрд руб. приходится на государственные ценные бумаги, 19,8 млрд руб. — на банковские кредиты, 34 млрд руб. — на бюджетные кредиты, 1,1 млрд руб. — на госгарантии.
Отметим, что лидером среди регионов по размеру госдолга является Московская область. Объем финансовых обязательств региона составляет 259 млрд 798 млн руб.
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