Свердловские власти передадут РЖД здание вокзала детской железной дороги в екатеринбургском ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности свердловского Заксобрания одобрил передачу здания вокзала детской железной дороги в екатеринбургском ЦПКиО в собственность РЖД.



«Одновременно парламентарии обсудили вопрос о даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Российской Федерации объекта государственной собственности Свердловской области — здания вокзала детской железной дороги — 2-го пускового комплекса 1-го этапа строительства в Екатеринбурге. Такое решение позволит продолжить развитие профориентационной работы, проводимой на базе Свердловской детской железной дороги», — говорится на сайте Заксобрания.



Напомним, строительство нового здания вокзала детской железной дороги началось в 2015 году. Общая стоимость проекта составила более 700 млн руб., вокзал построили четырехэтажным, он вмещает до 200 пассажиров, в нем есть зал ожидания с кассами, выставочным залом, смотровыми площадками.



У областного правительства с РЖД действует соглашение о сотрудничестве по реконструкции детской железной дороги — его подписали в 2014 году. Сейчас здание вокзала находится в совместной собственности. Когда его передадут РЖД — компания будет содержать его самостоятельно.