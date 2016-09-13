Свердловские власти передадут РЖД здание вокзала детской железной дороги в екатеринбургском ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности свердловского Заксобрания одобрил передачу здания вокзала детской железной дороги в екатеринбургском ЦПКиО в собственность РЖД.
«Одновременно парламентарии обсудили вопрос о даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Российской Федерации объекта государственной собственности Свердловской области — здания вокзала детской железной дороги — 2-го пускового комплекса 1-го этапа строительства в Екатеринбурге. Такое решение позволит продолжить развитие профориентационной работы, проводимой на базе Свердловской детской железной дороги», — говорится на сайте Заксобрания.
Напомним, строительство нового здания вокзала детской железной дороги началось в 2015 году. Общая стоимость проекта составила более 700 млн руб., вокзал построили четырехэтажным, он вмещает до 200 пассажиров, в нем есть зал ожидания с кассами, выставочным залом, смотровыми площадками.
У областного правительства с РЖД действует соглашение о сотрудничестве по реконструкции детской железной дороги — его подписали в 2014 году. Сейчас здание вокзала находится в совместной собственности. Когда его передадут РЖД — компания будет содержать его самостоятельно.
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