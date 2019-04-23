Банк России планирует разместить изображение Екатеринбурга на банкноте номиналом в 5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Банк России планирует к 2025 году обновить дизайн некоторых купюр, находящихся в обращении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя ЦБ РФ Михаила Алексеева.
По его словам, на банкноте номиналом 5 тыс. руб. планируется разместить изображение Екатеринбурга, а на обратной стороне — достопримечательность УрФО. Также обновят банкноты номиналом 10 руб. (здесь появится Новосибирск), 500 руб. (Пятигорск) и 1 тыс. руб. (Нижний Новгород).
«В то же время поскольку в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня, реализованного в 200- и 2000-рублевых купюрах», — пояснил М. Алексеев.
Обновленные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. выпустят к 2023 году.
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2019. В I квартале 2019 года в банковской системе Свердловской области было выявлено 115 ...12.10.2017 Центробанк представил новые купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. С 12 октября 2017 года Банк России вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 ...12.12.2014 Виноделы предложили поместить изображение видов Крыма на банкноту в 200 рублей
В Банк России поступило предложение выпустить купюру номиналом 200 руб. с изображением Крыма, пишет газета «Известия». ...10.08.2010 ОАО «СКБ-банк»: Фальшивомонетчикам будет невыгодно подделывать новые тысячерублевые банкноты
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2010. По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, 10 августа 2010 ...05.08.2010 Банк России вводит в обращение купюры номиналом 1000 рублей модификации 2010 года
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2010. Центральный банк Российской Федерации с 10 августа 2010 года вводит в платежный оборот ...