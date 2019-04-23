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Банк России планирует разместить изображение Екатеринбурга на банкноте номиналом в 5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Банк России планирует к 2025 году обновить дизайн некоторых купюр, находящихся в обращении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя ЦБ РФ Михаила Алексеева.

По его словам, на банкноте номиналом 5 тыс. руб. планируется разместить изображение Екатеринбурга, а на обратной стороне — достопримечательность УрФО. Также обновят банкноты номиналом 10 руб. (здесь появится Новосибирск), 500 руб. (Пятигорск) и 1 тыс. руб. (Нижний Новгород).

«В то же время поскольку в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня, реализованного в 200- и 2000-рублевых купюрах», — пояснил М. Алексеев.

Обновленные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. выпустят к 2023 году.

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