ЕВРАЗ назвал основные цели и направления экологической стратегии до 2030 года

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. Старший вице-президент ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов рассказал изданию «Коммерсантъ» о целевых ориентирах экологической стратегии предприятия до 2030 года.
«В части эмиссии парниковых газов наши металлургические предприятия в России и Северной Америке должны снизить показатели на 20% к уровню 2019 года, а угледобывающие активы — добиться 75-процентной утилизации метана, получаемого в ходе дегазации угольных пластов. Выбросы в атмосферу стальных предприятий компании должны сократиться на 33%, угольные предприятия должны добиться сокращения выбросов пыли от транспортировки и хранения угля в 1,5 раза. В водопользовании мы планируем перейти на замкнутый цикл при производстве стали, то есть достичь нулевых сбросов. И четвертое ключевое направление — переработка отходов, где мы ставим цели 95-процентной переработки отходов металлургического производства и общих отходов и 50-процентной переработки отходов горного производства», — заявил А. Иванов.
По его словам, предприятие провело расширенную оценку экологических и климатических рисков для бизнеса, сделав особый акцент на вопросах изменения климата, детально рассмотрело возможности применения новых и перспективных технологий. Благодаря этому горизонт планирования увеличился с пяти до десяти лет.
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