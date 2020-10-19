В Свердловской области за год на 28% снизилось производство мяса и субпродуктов домашней птицы

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. В Свердловской области в январе-феврале 2021 года было произведено 10 тыс. т мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, что на 28,1% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.



Как сообщает Свердловскстат, из пищевых продуктов за год также снизилось производство хлеба и хлебобулочных изделий (включая полуфабрикаты) — на 5,3%.



Помимо этого, сильное сокращение производства затронуло такие виды промышленной продукции, как двери, их коробки и пороги деревянные (на 30,8%), целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов (на 20,6%), а также плитки керамические для полов (на 17,3%).



В то же время, согласно статистике, за указанный период значительно выросло производство блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня (на 47,8%), плиток керамических глазурованных для внутренней облицовки стен (на 46,9%).



Среди пищевых продуктов в регионе стали больше производить безалкогольных напитков (на 36,5%), а также свинины (кроме субпродуктов) (на 30,7%).