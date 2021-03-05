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Из федерального бюджета выделят 5,7 млрд рублей на строительство соцобъектов и дорог в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. На строительство социальных объектов и дорог в Академическом районе Екатеринбурга из федерального бюджета выделят 5,7 млрд руб. Средства будут перечислены в рамках реализации государственной программы «Стимул», сообщает пресс-служба ГК «КОРТРОС».

«Академический район в Екатеринбурге — один из участников госпрограммы «Стимул». По ней около 2 млрд руб. будет выделено в 2021 году на строительство дорог и социальных объектов в районе. А всего за ближайшие четыре года Академический получит из федеральной казны более 5,7 млрд руб.», — говорится в сообщении.

«Очень важно развивать строительство в России за счeт проектов комплексного развития территорий (КОТ) с участием государства в формировании их современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Именно такие проекты создают дополнительные рабочие места, генерируют спрос на стройматериалы. 70% объемов текущего жилищного строительства приходится на большие города, а в них лучше идти путем создания КОТов, объединяя усилия всех участников — от государства до инвесторов», — отметил президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.

Благодаря программе в 2021-2022 годах в Академическом появится пять дошкольных учреждений, в том числе с ясельными группами, суммарной вместимостью 1 тыс. 300 мест. Кроме того, большая и современная школа на 1 тыс. 100 мест в 2022 году откроет свои двери для первых учеников. Это будет уже пятая школа в Академическом, построенная в рамках программы «Стимул».

Кроме учреждений дошкольного образования и школы, финансирование по программе «Стимул» направят на строительство нескольких участков дорожной сети Академического. До 2024 года будет построено около 5,5 километра дорог — как внутрирайонных, так и обеспечивающих более комфортную связь с другими районами и центром города, а также дороги, ведущие к знаковым объектам. В частности, продление ул. Чкалова до ул. Академика Парина — именно по ней к объектам Универсиады — Дворцу дзюдо и Академии тенниса — поедут спортсмены и болельщики со всего мира.

Напомним, что проект комплексной застройки Академического района Екатеринбурга реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

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