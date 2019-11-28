Доля нелегальных сигарет на рынке России может вырасти с 7% до 30% из-за повышения акцизов

УрБК, Москва, 10.03.2021. На сегодняшний день доля нелегальных сигарет на российском рынке составляет 7%. Из-за повышения акцизов на 20% в текущем году и снижения покупательской способности населения нелегальный табак может занять от 15 до 30% рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства НАФИ.
Согласно прогнозу НАФИ, сделанному по результатам исследования оборота нелегальной табачной продукции, если доля контрафакта увеличится до прогнозируемых 30% — прямые потери экономики от неуплаченных акцизов и НДС в 2022 году составят 282-339 млрд руб., что примерно в пять раз выше, чем в прошлом году.
«При сохранении повышенного контроля на границах и благодаря обязательной маркировке возможно удержать рост доли нелегального рынка в пределах 15% в 2022 году, а прямые потери экономики — на уровне 170 млрд руб.», — сообщается в исследовании.
Главными поставщиками нелегальных сигарет в Россию остаются страны ЕАЭС, где не произошло резкого повышения акцизов, что сделало табачную продукцию более дешевой, чем российская, уточняют в НАФИ.
Доля контрабанды и контрафакта сигарет в России составляет 15,6%. В прошлом году этот показатель составлял 8,4%, но без ...23.04.2019 Доля нелегальных сигарет в I квартале 2019 года составила 10,3% российского табачного рынка
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