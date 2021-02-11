В Екатеринбурге в три раза выросло число выявленных поддельных денежных купюр

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Доля поддельных купюр в денежном обороте на территории Екатеринбурга по итогам 2020 года выросла в три раза в сравнении с предыдущим годом. Об этом 9 марта 2021 года на заседании Екатеринбургской городской думы сказал врио начальника городского УМВД Андрей Швыдченко.



По его словам, всего в прошлом году было выявлено 924 купюры, из которых 857 — номиналом 5 тыс. руб. В остальных случаях это были банкноты номиналом 1 тыс. и 2 тыс. руб.



«В основном сбыт происходит в небольших торговых точках и на рынках. Бывает, что даже сотрудники финансово-кредитных организаций не могут выявить поддельные купюры и обращаются в полицию», — отметил А. Швыдченко.



Он добавил, что большая часть поддельных купюр попадает в Екатеринбург из других регионов.