УрФУ решил расторгнуть контракт с компанией «ЛСР. Строительство — Урал» на строительство общежития

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. Уральский федеральный университет в одностороннем порядке решил расторгнуть контракт с ООО «ЛСР. Строительство — Урал» нас строительство нового здания общежития по улице Фонвизина.
«ФГАОУ ВО «УрФУ» уведомил ООО «ЛСР. Строительство — Урал» о своем одностороннем отказе от исполнения контракта на демонтаж старого и постройку нового общежития, указав, что действует в соответствии с Федеральным законом № 44 (п. 1, ч. 15, ст. 95)», — пояснили УрБК в пресс-службе компании-застройщика.
Согласно данному требованию закона, заказчик принимает решение об одностороннем разрыве контракта, если в ходе исполнения работ установлено, что подрядчик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки.
Предполагалось, что новое здание будет рассчитано на 1 тыс. 328 мест.
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2019. Управление ФАС по Свердловской области включило в реестр недобросовестных поставщиков ...12.08.2013 В Екатеринбурге 14 августа начнется строительство общежития для муниципальных служащих
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2013. В Екатеринбурге 14 августа в 16.00 на улице Мусоргского, 6 состоится закладка первого ...07.02.2013 Строительство общежития для студентов УрФУ будет завершено к концу 2013 года
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2013. Бизнес единица «ЛСР. Строительство-Урал» приступила к возведению 10-этажного здания ...27.11.2012 УрФУ начал снос общежития по ул. Комсомольской
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2012. Уральский федеральный университет начинает сносить старое общежитие, расположенное по ...30.08.2012 В этом году УрФУ сможет расселить в общежития только половину первокурсников
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2012. Дефицит общежитий Уральского федерального университета составляет порядка 4 тыс. мест. ...