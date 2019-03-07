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УрФУ решил расторгнуть контракт с компанией «ЛСР. Строительство — Урал» на строительство общежития

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. Уральский федеральный университет в одностороннем порядке решил расторгнуть контракт с ООО «ЛСР. Строительство — Урал» нас строительство нового здания общежития по улице Фонвизина.

«ФГАОУ ВО «УрФУ» уведомил ООО «ЛСР. Строительство — Урал» о своем одностороннем отказе от исполнения контракта на демонтаж старого и постройку нового общежития, указав, что действует в соответствии с Федеральным законом № 44 (п. 1, ч. 15, ст. 95)», — пояснили УрБК в пресс-службе компании-застройщика.

Согласно данному требованию закона, заказчик принимает решение об одностороннем разрыве контракта, если в ходе исполнения работ установлено, что подрядчик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки.

Предполагалось, что новое здание будет рассчитано на 1 тыс. 328 мест.

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