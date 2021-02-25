Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования бизнеса

УрБК, Москва, 01.03.2021. Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу на 7,7 млрд руб. для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.



Напомним, о планах кабмина выделить средства на новую программу поддержки бизнеса было объявлено на прошлой неделе.



«Правительство продолжит оказывать помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.



Отмечается, что «ФОТ 3.0» придет на смену предыдущей льготной программе «ФОТ 2.0», действие которой закачивается 1 апреля.



В новом формате ставка кредита будет равняться 3%. В течение I полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во II полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.