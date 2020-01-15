УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:46

В 2020 году «ММК — Лысьвенский металлургический завод» увеличил объем производства готовой продукции до 268 тыс. тонн

УрБК, Магнитогорск, 25.02.2021. Объем производства ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» («ММК-ЛМЗ») увеличился до 268 тыс. т готовой продукции, что является рекордным показателем производства в истории завода. Годовая выручка компании в 2020 году составила 17 млрд 993 млн руб.

Как сообщает Управление по связям с общественностью ПАО «ММК», высоких производственных и финансовых результатов «ММК-ЛМЗ» удалось достичь несмотря на непростую ситуацию на российском и международном рынках, обусловленную пандемией COVID-19.

В частности, производство всех видов окрашенного проката «ММК-ЛМЗ» в 2020 году составило 251 тыс. т, что более чем на 5 тыс. превысило показатели 2019 года. В том числе компания увеличила объем производства электролитически оцинкованного проката с полимерным покрытием (ЭОЦПп) с 209 до 232 тыс. т, а проката марки SteelArt (с многослойным декоративным покрытием) — с 15,9 до 18,7 тыс. т. Продажи продукции SteelArt в 2020 году возросли более чем на 25% к аналогичному показателю 2019 года.

«Лысьвенский металлургический завод — очень важный актив Группы ММК. На производственной площадке в Лысьве производится премиальная продукция, аналогов которой в России нет. Учитывая высокую востребованность рынком продукции ЛМЗ, мы уделяем большое внимание дальнейшему развитию завода, видим здесь большой потенциал и новые возможности», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

В 2020 году «ММК-ЛМЗ» перешел на прямые контракты с потребителями продукции, что положительно сказалось на финансово-экономических показателях компании.

За счет высокого качества продукции, оперативных сроков производства и доставки, гибкости транспортной логистики «ММК-ЛМЗ» в 2020 году смог расширить клиентскую базу.

Новые российские клиенты «ММК-ЛМЗ» географически расположены в Поволжье и Сибири, на Урале, Северном Кавказе и Дальнем Востоке. Компания также успешно осваивает рынки ближнего и дальнего зарубежья. Так, в 2020 году состоялся выход на рынки Узбекистана и Кыргызстана, произведены первые отгрузки в Эстонию и Финляндию. Кроме того, стабильно высоким в минувшем году оставался спрос на продукцию компании в Казахстане, уточняют в ПАО «ММК».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.01.2020 Журнал «Металлоснабжение и сбыт» признал ММК лучшим российским производителем плоского проката

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. Ведущий отраслевой журнал «Металлоснабжение и сбыт» признал Магнитогорский ...

04.06.2019 Лысьвенский металлургический завод вдвое увеличил объем производства

УрБК, Челябинск, 04.06.2019. Объем производства ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» увеличился более чем в ...

01.04.2019 ММК наращивает продажи проката с полимерным покрытием SteelArt

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2019. Исполнилось три года с момента ввода в эксплуатацию на Лысьвенском металлургическом ...

19.03.2018 ММК укрепил позиции на рынке проката с покрытием

Предприятие осваивает широкий ассортимент новой металлопродукции ...

11.12.2017 Магнитогорский металлургический комбинат завершил сделку по покупке Группы ЛМК

УрБК, Магнитогорск, 11.12.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завершил сделку по приобретению активов ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности26.01.2021В пробках навсегда26.01.2021Безработных с высшим образованием стало меньше
Архив новостей
Февраль 2021 (601)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18