В 2020 году «ММК — Лысьвенский металлургический завод» увеличил объем производства готовой продукции до 268 тыс. тонн

УрБК, Магнитогорск, 25.02.2021. Объем производства ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» («ММК-ЛМЗ») увеличился до 268 тыс. т готовой продукции, что является рекордным показателем производства в истории завода. Годовая выручка компании в 2020 году составила 17 млрд 993 млн руб.



Как сообщает Управление по связям с общественностью ПАО «ММК», высоких производственных и финансовых результатов «ММК-ЛМЗ» удалось достичь несмотря на непростую ситуацию на российском и международном рынках, обусловленную пандемией COVID-19.



В частности, производство всех видов окрашенного проката «ММК-ЛМЗ» в 2020 году составило 251 тыс. т, что более чем на 5 тыс. превысило показатели 2019 года. В том числе компания увеличила объем производства электролитически оцинкованного проката с полимерным покрытием (ЭОЦПп) с 209 до 232 тыс. т, а проката марки SteelArt (с многослойным декоративным покрытием) — с 15,9 до 18,7 тыс. т. Продажи продукции SteelArt в 2020 году возросли более чем на 25% к аналогичному показателю 2019 года.



«Лысьвенский металлургический завод — очень важный актив Группы ММК. На производственной площадке в Лысьве производится премиальная продукция, аналогов которой в России нет. Учитывая высокую востребованность рынком продукции ЛМЗ, мы уделяем большое внимание дальнейшему развитию завода, видим здесь большой потенциал и новые возможности», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



В 2020 году «ММК-ЛМЗ» перешел на прямые контракты с потребителями продукции, что положительно сказалось на финансово-экономических показателях компании.



За счет высокого качества продукции, оперативных сроков производства и доставки, гибкости транспортной логистики «ММК-ЛМЗ» в 2020 году смог расширить клиентскую базу.



Новые российские клиенты «ММК-ЛМЗ» географически расположены в Поволжье и Сибири, на Урале, Северном Кавказе и Дальнем Востоке. Компания также успешно осваивает рынки ближнего и дальнего зарубежья. Так, в 2020 году состоялся выход на рынки Узбекистана и Кыргызстана, произведены первые отгрузки в Эстонию и Финляндию. Кроме того, стабильно высоким в минувшем году оставался спрос на продукцию компании в Казахстане, уточняют в ПАО «ММК».