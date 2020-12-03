На сетях «Газпром трансгаз Екатеринбург» в Оренбургской области произошел прорыв газопровода

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В Оренбургской области 23 февраля 2021 года произошел прорыв на сетях ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Авария произошла на участке 108-го км магистрального газопровода «Союз».
«В ближайшее время газоснабжение после аварии, произошедшей 23 февраля на магистральном газопроводе, будет восстановлено в Новосергиевском, Ташлинском и Илекском районах и Соль-Илецком городском округе», — уточнили в пресс-службе областного правительства.
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