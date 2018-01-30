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Вчера, 09:16

Чем хороши натяжные потолки?

Недорогие натяжные потолки буквально незаменимы в современной отделке жилых помещений. Выглядят стильно, устанавливаются быстро, смотрятся аккуратно. Они абсолютно безопасны для домочадцев и практичны во всем.

Чем хороши натяжные потолки?

Как его выбрать и где приобрести? В чем его основные преимущества? Давайте разберемся в этой статье.

Основные параметры

Чем хороши натяжные потолки?

Сегодня натяжной потолок имеет несколько принципиально важных преимуществ перед подвесными конструкциями:

1. Быстро устанавливается. Всего какая-то пара часов, и у Вас стильное и современное потолочное покрытие. Устанавливается вся конструкция с помощью специальной газовой пушки, крепких и плотных креплений и полотна, выполняющего роль покрытия. Устанавливаются деревянные или другие крепления, на них натягивается с помощью нагрева полотно, крепко затягивается, устанавливаются молдинги на любой вкус. В это же время корпусный потолок из гипсокартона может потратить несколько дней Вашей жизни, а по прочности остаться таким же, как и натяжной.

2. Легко выбрать дизайн. Все, что Вам нужно — это разобраться: какой цвет и какая фактура. Сегодня полотно бывает даже с животным рисунком под зебру или тигра. Оно может быть глянцевым или матовым, в любом оттенке, какой Вы только захотите. Главное — не потеряться в каталоге и наконец определиться с выбором.

3. Не придется дорого платить. Так как данный способ исполнения потолочного покрытия является достаточно быстрым и наименее материалозатратным, выходит оно тоже не очень дорого. Стоимость рассчитывается из количества углов, отверстий под светильники и квадратных метров квартиры. Чем больше углов и отверстий, тем дороже выйдет потолок.

4. Можно монтировать в любую очередь. До сих пор мастера-отделочники не договорились, в какую очередь натягивается потолок. Кто-то утверждает, что правильный порядок: потолок-стены-пол. Кто-то наоборот считает, что потолок в последнюю очередь. Мы Вам скажем одно: если потолочники — настоящие профессионалы, то разницы нет. Сделают аккуратно в любом случае.

Компания ЛюксПотолок — это гарантия идеального сотрудничества, где клиента всегда слышат и понимают.

Чем хороши натяжные потолки?

«Примеры наших работ докажут Вам, что мы относимся к каждому заказу, как к своему. Это в первую очередь клиентоориентированность и наш имидж, а уже потом коммерческая деятельность. Рекомендуем убедиться в это на нашем сайте Luxpotolok.pro и оформить свой заказ», — обращается к будущим заказчикам команда ЛюксПотолок.

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