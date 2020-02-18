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В Свердловской области осуждены фигуранты дела об организации незаконного пребывания 650 иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Полевской городской суд вынес приговор Дмитрию Муллаярову и Муродбеку Содикову, которые были признаны виновными по уголовному делу об организации незаконного пребывания 650 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде было установлено, что подсудимые со своим сообщником с сентября 2016 года по июль 2018 года умышленно организовали незаконное пребывание 650 граждан республик Таджикистан и Узбекистан, Азербайджанской Республики, Китайской Народной Республики на территории Полевского.

«В нарушение требований законодательства осужденные подыскивали на территории г. Полевского граждан, имеющих постоянную регистрацию или жилое помещение на праве собственности, а также иностранцев, нуждающихся в постановке на регистрационный учет. После чего они оказывали им содействие в оформлении необходимых документов. При этом иностранцы в указанных жилых помещениях не проживали», — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору».

Полевской городской суд назначил Дмитрию Муллаярову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. руб., Муродбеку Содикову, с учетом его состояния здоровья и степени участия в преступном деянии, — в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом в размере 20 тыс. руб.

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