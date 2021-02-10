Уральская транспортная прокуратура в 2020 году выявила хищения средств федерального бюджета на сумму более 21 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. В результате проверок в 2020 году Уральская транспортная прокуратура вскрыла факты хищения средств федерального бюджета на сумму более 21 млн руб.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в прошлом году на предприятиях транспорта была погашена задолженность по зарплате на сумму более 40 млн руб.
Помимо этого, транспортными прокурорами санкционировались решения таможенных органов о наложении ареста на имущество участников внешнеэкономической деятельности, задолжавших в бюджет страны 47,2 млн руб.
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