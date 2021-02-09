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«Россети Урал» ввели в эксплуатацию Единый центр управления сетями в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. В Свердловской области начал работу современный Центр управления электросетевой (ЦУС) инфраструктурой региона. Он объединит в себе все оперативно-диспетчерские службы семи производственных отделений филиала «Свердловэнерго», что повысит эффективность работы технических подразделений при эксплуатации электросетевой инфраструктуры и устранении аварийных ситуаций.

Как сообщает департамент по связям с общественностью «Россети Урал», с работой модернизированного центра оперативно-технологического управления филиала компании «Россети Урал» — «Свердловэнерго» уже ознакомились первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, директор филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Свердловской и Курганской областей» Олег Ефимов и топ-менеджмент «Россети Урал».

«Особенность проекта — внедрение новейшей системы оперативно-технологического управления, созданной исключительно на основе отечественных технических решений. С ее помощью диспетчер может получать информацию о нарушениях в режиме реального времени и управлять коммутационными аппаратами на расстоянии. Кроме того, ЦУС оснащен передовыми решениями учета электроэнергии и средствами мониторинга автотранспорта», — сообщают в департаменте по связям с общественностью «Россети Урал»

Модернизация ЦУС пройдет в трех региональных центрах: в Екатеринбурге, Челябинске и Перми. Это поэтапная работа, проводимая в рамках единой стратегии ПАО «Россети» по реализации проекта по созданию в регионах операционной деятельности Единых центров управления сетями.

Единый Центр управления сетями филиала «Свердловэнерго» стал первым подобным структурным подразделением в компании «Россети Урал».

«Начало работы модернизированного Центра управления сетями в Свердловской области — знаковое событие, которое продолжило тренд развития электроэнергетики в единой логике внедрения передовых технологий. Очень радует, что именно Свердловская область в контуре компании «Россети Урал» стала первой площадкой, где будет реализован новый подход к оперативно-технологическому управлению. Это позволит получать, анализировать и передавать данные о технологических нарушениях в сетях всех уровней напряжения, автоматизировать переключения, осуществлять прогноз потребления и расчет оптимальных режимов работы сети», — подчеркнул первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

«Центр управления сетями свердловского подразделения компании в перспективе будет включать в себя также современный зал тренажерной подготовки оперативно-диспетчерского персонала на базе отечественного программного комплекса, что позволит в специально смоделированных режимах повышать квалификацию диспетчеров и проводить дополнительную подготовку вновь принятых специалистов. Более того, компания «Россети Урал» в ближайшее время завершит свою работу над созданием специализированного учебного класса в УрФУ на базе отечественной автоматизированной системы технологического управления, которую мы в настоящее время используем в Екатеринбурге и Свердловской области. Это позволит выйти на качественно новый уровень подготовки студентов для работы в электросетевом комплексе Урала», — отметил генеральный директор компании «Россети Урал» Владимир Болотин.

В ближайших перспективных планах энергокомпании — переход на единый принцип управления электросетевой инфраструктурой 21 городского округа Свердловской области — северной части региона и развивающихся пригородов Екатеринбурга. При переходе на единое оперативно-технологическое управление энергетики «Россети Урал» поэтапно создадут цифровую модель всей электросетевой инфраструктуры Среднего Урала, которая будет интегрирована с системами оперативного управления ПАО «Россети», уточняют в департаменте по связям с общественностью «Россети Урал».

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