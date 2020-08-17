Росстат улучшил данные по падению промпроизводства по итогам 2020 года

УрБК, Москва, 16.02.2021. Объем промышленного производства в России по итогам 2020 года сократился на 2,6% в сравнении с предыдущим годом, следует из обновленных данных Росстата.
Ранее статистическое ведомство сообщало о сокращении промпроизводства на 2,9%. В Росстате пояснили, что на переоценку повлияло уточнение информации по объемам производства в ряде отраслей: добывающей (-6,9%), обрабатывающей (+0,6%) и энергетической (-2,4%).
При этом по итогам января 2021 года объем промпроизводства упал на 2,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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