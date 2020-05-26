Акции ММК вошли в топ-10 лучших для заработка на дивидендах

УрБК, Магнитогорск, 15.02.2021. Акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») вошли в топ-10 наиболее привлекательных для инвесторов с точки зрения заработка на дивидендах по версии «РБК Инвестиции».



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», при формировании рейтинга учитывалась дивидендная доходность акций для инвесторов, а также динамика роста дивидендов и котировок соответствующих акций.



В результате в топ-10 вошли бумаги ПАО «ММК», которые по итогам последних пяти лет стабильно демонстрировали высокую динамику в части выплаты дивидендов и биржевой цены.



Средневзвешенная доходность акций ММК составила 9,96, коэффициент прироста дивидендов — 1,43. Это одни из лучших показателей среди российских компаний.



Выплата высоких дивидендов акционерам компании является одним из приоритетов финансовой политики, подтверждают результаты рейтинга в ПАО «ММК».



«Наши стратегические инициативы направлены на максимизацию общего дохода для всех наших акционеров. Наша дивидендная политика предусматривает выплату не менее 100% свободного денежного потока при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA составляет менее 1.0x. Группа постоянно генерирует достаточный денежный поток и подтверждает свою приверженность утвержденной дивидендной политике», — комментирует начальник управления финансовых ресурсов ПАО «ММК» Мария Никулина.



Только по итогам IV квартала и 12 месяцев 2020 года компания рекомендовала выплату дивидендов в размере 0,945 руб. за одну акцию, что соответствует 114% от свободного денежного потока, уточняют в компании.



В 2020 году ПАО «ММК» заняло третье место среди металлургических компаний мира по уровню совокупной акционерной доходности (TSR — total shareholder return) в рейтинге Value Creators 2020, опубликованном международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG). TSR ММК составил 40% — высший показатель среди металлургических компаний России, третье место среди всех российских компаний и третье место среди металлургических компаний мира.