Прокуратура организовала проверку по факту обрушения кровли заброшенного цеха предприятия в Бисерти

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Прокуратура Нижнесергинского района организовала проверку в связи с обрушением кровли здания в пос. Бисерть. Под завалами могут находиться два человека. На месте ЧП работают спасатели.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по предварительной информации, обрушение кровли произошло в здании бывшего цеха местного предприятия, находящегося в процедуре банкротства и в настоящее время переданного в муниципальную собственность.



«Предварительно, двое лиц несанкционированно проникли на территорию цеха, где, по имеющимся данным, могли срезать металлические балки с кровли. После чего произошло обрушение кровли неработающего здания», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Прокуратура Нижнесергинского района в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению ответственными лицами требований законодательства о консервации объекта путем установки ограждений, препятствующих свободному доступу граждан, уточняют в ведомстве.