Прокуратура организовала проверку по факту обрушения кровли заброшенного цеха предприятия в Бисерти

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Прокуратура Нижнесергинского района организовала проверку в связи с обрушением кровли здания в пос. Бисерть. Под завалами могут находиться два человека. На месте ЧП работают спасатели.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по предварительной информации, обрушение кровли произошло в здании бывшего цеха местного предприятия, находящегося в процедуре банкротства и в настоящее время переданного в муниципальную собственность.
«Предварительно, двое лиц несанкционированно проникли на территорию цеха, где, по имеющимся данным, могли срезать металлические балки с кровли. После чего произошло обрушение кровли неработающего здания», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Нижнесергинского района в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению ответственными лицами требований законодательства о консервации объекта путем установки ограждений, препятствующих свободному доступу граждан, уточняют в ведомстве.
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2020. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку соблюдения ...16.02.2018 Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в жилом доме в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2018. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в ...24.07.2017 В Карпинске в ходе капремонта частично обрушились перекрытия в многоквартирном доме
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. Прокуратура Карпинска проводит проверку в связи с частичным обрушением перекрытий в ...17.01.2017 В Ирбите проводится проверка в связи с обрушением кровли памятника архитектуры XIX века
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Ирбитская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обрушением кровли в ...19.09.2016 Прокуратура проводит проверку по факту обрушения стены многоквартирного дома в Ирбите
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2016. Ирбитская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с обрушением части ...