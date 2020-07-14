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Суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест сотрудника администрации Кировского района

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил домашний арест начальнику отдела по благоустройству и транспорту Кировского района Илье Лободе. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что И. Лобода будет под домашним арестом как минимум до 9 апреля 2021 года.

Ранее стало известно о проведении обысков в дорожно-эксплуатационном управлении района в рамках расследования уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Помимо И. Лободы в числе обвиняемых оказались глава ДЭУ Кировского района Сергей Худяков и главный инженер управления Александр Юхно. По решению суда они остались на свободе, но на них наложен запрет определенных действий.

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