Стоимость рекультивации полигона ТКО «Широкореченский» под Екатеринбургом составит более 470 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Рекультивация полигона ТКО «Широкореченский» под Екатеринбургом начнется в этом году и продлится три года. Стоимость работ составит более 470 млн руб., сообщил сегодня на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
По его словам, проектно-сметные работы на рекультивацию этого полигона были завершены в 2020 году.
«Федеральное финансирование на рекультивацию подтверждено, это порядка 470 млн руб. на три года плюс софинансирование области и города. Наша основная задача — провести аукцион, отобрать подрядчика и, собственно, приступить к работе», — рассказал А. Кузнецов.
В 2022 году свердловское минприроды намерено приступить к рекультивации полигона ТКО в Арамили.
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