Свердловчане стали чаще жаловаться в трудовую инспекцию

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная работе государственной инспекции труда в Свердловской области в 2020 году. В рамках мероприятия были озвучены ключевые показатели по числу выявленных нарушений трудового законодательства и производственному травматизму.



Руководитель государственной инспекции труда в регионе Федор Кравцов заявил, что в прошлом году ведомство провело 2 тыс. 138 проверок.



«Всего было выявлено более 5 тыс. правонарушений, выдано 1,5 тыс. предписаний. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 104 млн руб. В 2020 году мы активно проводили проверки, связанные с жалобами на задержку зарплаты. Всего в прошлом году было проверено 615 хозяйствующих субъектов. Была выплачена задолженность по зарплате на общую сумму более 131 млн руб.», — заявил Ф. Кравцов.



По его словам, в 2020 году было зарегистрировано более 10,7 тыс. обращений свердловчан, что на 30% больше уровня предыдущего года.



«Основная масса обращений была получена в апреле, мае и июне, когда на многих свердловских предприятиях действовал режим нерабочих дней. Тогда люди хотели получить максимально полную информацию об условиях своего труда в этот непростой период. Потом пошел поток обращений, связанных со снижением размера выплат гражданам. В основном это касалось премиальных. В целом можно сказать, что доля обращений, связанных со снижением или задержкой зарплаты, в 2020 году составила 30-40%», — сообщил Ф. Кравцов.



Заместитель руководителя государственной инспекции труда в Свердловской области по правовым вопросам Михаил Балакин подтвердил, что большинство обращений граждан было связано с пандемией коронавируса.



«Мы пытались строить работу таким образом, чтобы учесть интересы и заявителей, и бизнеса. В тот момент у нас временно не работали целые отрасли. К примеру, были запреты в сфере общественного питания, в торговле и так далее. Предприниматели были вынуждены (в соответствии с указом президента) сохранять заработную плату во время действия режима нерабочих дней. В этой ситуации многие из них столкнулись с реальными трудностями», — полагает М. Балакин.



Примечательно, что на фоне пандемии на Среднем Урале заметно улучшились показатели производственного травматизма.



«Количество несчастных случаев на производстве за год сократилось на 13% (с 263 до 229). Число тяжелых несчастных случаев снизилось на 11% (со 198 до 176). Количество смертельных случаев уменьшилось на 26%. Общее число погибших работников сократилось на 18% и составило 49 человек», — отмечает Ф. Кравцов.



Заместитель руководителя государственной инспекции труда в Свердловской области по охране труда Татьяна Гасилина сообщила, что пандемия заметно усложнила процесс расследования несчастных случаев на производстве.



«У каждого расследования есть определенные сроки. В период пандемии бывали ситуации, когда пострадавшие находились в больнице, где действовал карантин, или когда очевидцы происшествия были где-то на изоляции. В таких условиях проводить расследование достаточно сложно. В настоящее время мы продолжаем работу по активному развитию цифровых каналов взаимодействия с работодателями, пострадавшими, очевидцами. Вводятся дополнительные способы общения с этими категориями, для того чтобы в установленные сроки завершить расследование и обеспечить социальную поддержку пострадавшим», — рассказала Т. Гасилина.



Представители Гострудинспекции отмечают, что снижение производственного травматизма на Среднем Урале во многом связано с тем, что многие предприятия длительное время не работали. Также на ситуацию повлиял массовый перевод сотрудников в режим удаленной занятости.