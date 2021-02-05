Рубль отвязали от нефти

По мере восстановления мировой экономики от последствий распространения коронавирусной инфекции начали расти нефтяные котировки, сильно просевшие к середине 2020 года. К началу февраля 2021 стоимость черного золота вернулась к отметкам, которые были еще в благоприятное время. Предполагалось, что вслед за этим должен измениться курс рубля, который в прошлом году ослабел к доллару и евро на 20%. Однако изменение нефтяных котировок на курс национальной валюты никак не повлияло. Финансовые аналитики в этой связи выдвигают несколько версий, не исключая искусственную девальвацию для пополнения бюджета.



Еще до распространения COVID-19 по всему мира ситуация на нефтяном рынке была относительно спокойной. Стоимость нефти марки Brent в начале января 2020 года колебалась в пределах 68-69 долл. США за баррель. По мере ухудшения эпидемиологической ситуации с последующим введением ограничений цены на черное золото падали. К концу апреля 2020 года стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 20 долл. США за баррель.



Помимо потрясений в мировой экономике, вызванных пандемией COVID-19, на нефтяной рынок оказывали давление споры среди стран-участников ОПЕК. Напомним, что в феврале-марте 2020 года государства-экспортеры нефти пытались договориться о сокращении объемов добычи, однако Россия долгое время выступала против этой инициативы. В итоге после резкого удешевления черного золота Москва все-таки согласилась подписать данное соглашение.







Устойчивый рост цен на нефть на рынке наблюдался уже с конца октября 2020 года. В конце декабря стоимость нефти марки Brent впервые с начала марта преодолела отметку в 50 долл. США за баррель на новостях о готовящейся в мире вакцинации. По состоянию на 5 февраля 2021 года стоимость нефти марки Brent на бирже составляла 59,54 долл. США за баррель. К 8 февраля цена впервые за год превысила отметку в 60 долл. США за баррель.



Иная ситуация за тот же период наблюдалась на валютной бирже. С начала марта курс рубля предсказуемо слабел вместе с дешевеющей нефтью. Однако после роста цен на углеводороды национальная валюта так и не вернулась к прежним позициям. Если по состоянию на 5 февраля 2020 года официальный курс Банка России составлял 63,43 руб. за 1 долл. США и 70,12 руб. за 1 евро, то ровно через год курс составлял 75,72 руб. за 1 долл. США и 90,92 руб. за 1 евро.







Из общей динамики следует, что привычная для российской экономики связь национальной валюты с нефтяными котировками за время пандемии была утрачена. Эту версию УрБК подтвердили аналитики.



«Корреляция рубля и нефти временно утеряна. Основополагающими факторами ослабления курса рубля служат коронакризис — объективное падение внешнеторговой активности страны — и рост инфляционных рисков. Однако только вес геополитической конфронтации с Западом нами оценивается в 8% от текущих значений в 75 руб. за долл. США», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.



В то же время он отметил, что роль Банка России — сглаживать волатильности национальной валюты. По прогнозам эксперта, уже в феврале-апреле 2021 года следует ожидать сезонного укрепления рубля на фоне улучшения показателей платежного баланса.



Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов, в свою очередь, обратил внимание, что, хотя цены на нефть значительно укрепились, но не следует забывать о сокращении объемах продажи углеводородов. Это положение было закреплено в прошлогоднем соглашении ОПЕК, которое подписала Россия.



«Сейчас страна продает на 10% ниже от прежнего объема по соглашению с ОПЕК. Соответственно, снижается объем выручки, и мы видим другой курс. Вдобавок к этому в него заложено возможное снижение цен на нефть, а также угроза санкций», — отметил Вахитов.



Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин также считает, что на текущий курс рубля напрямую повлияло выпадение доходов от продажи нефти. Однако, по мнению экспертов, ослабление национальной валюты было спровоцировано искусственно.



«Если мы говорим о цене бочки нефти в рублях, то это напрямую влияет на доходы Минфина. Это, естественно, пошлины, НДС и НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Надо понимать, что рубль — это манипулируемая валюта со стороны муниципального банка. Я предполагаю, что есть некое давление со стороны Центрального банка, которое не дает укрепиться рублю в соотношении с нефтью. Исходя из стоимости нефти и капитальных потоков через границу, у нас рубль должен быть существенно крепче. В районе 70 руб. или даже ниже», — сказал В. Калугин.



Отдельное внимание он обратил на публикации зарубежных изданий, которые неоднократно называли рубль недооцененной валютой. Также Виталий Калугин не исключил, что на текущий курс оказал влияние отток частного капитала из страны. По данным Банка России, в 2020 году Россия лишилась 47,8 млрд долл. США в виде частных инвестиций. В 2019 году отток частного капитала составлял 22,1 млрд долл. США.



В пользу версии об искусственном занижении курса рубля говорят и недавние отчеты о состоянии российского бюджета. По данным Минфина РФ, дефицит федеральной казны по итогам 2020 года составил 4,1 трлн руб. (3,8% ВВП). За прошлый год в бюджет поступило 18 трлн 723 млрд руб. Из этой суммы 5 трлн 235 млрд руб. — в виде нефтегазовых доходов, то есть больше трети от всей суммы поступлений.



Другой вопрос, как отмечают эксперты, что девальвация рубля повышает доходы только от вывоза продукции нефтегазовой и обрабатывающей промышленности. В то же время ослабление национальной валюты сильно бьет по другим отраслям, которые также выступают налогоплательщиками.