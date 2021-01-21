Переход на полное очное обучение в уральских вузах растянется до апреля 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В уральских вузах рассказали, что не намерены возвращать всех студентов с дистанционной формы обучения с 8 февраля. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщили проректоры Уральского федерального университета (УрФУ), Уральского экономического университета (УрГЭУ) и Уральского государственного горного университета (УГГУ).



По их словам, постепенное возвращение в аудитории 100% студентов очной формы обучения связано в том числе и с необходимостью соблюдения профилактических мер по недопущению распространения COVID-19.



Как сообщил проректор по развитию образовательной деятельности УрФУ Андрей Созыкин, большинство студентов этого вуза вернутся к очному формату обучения с 15 февраля, когда закончатся каникулы.



«Исключение составят лекционные занятия с численностью более 75 человек. К сожалению, пока для такого количества мы не готовы обеспечить санитарные требования и безопасность. Такие занятия будут проводиться в дистанционной форме», — сообщил А. Созыкин.



По словам проректора по учебно-методическому комплексу УГГУ Сергея Упорова, 8 февраля к очному формату обучения вернулись студенты старших курсов вуза по программам высшего образования.



Также для студентов всех курсов возобновились практические и лабораторные занятия. Полностью переход на обычный режим обучения в УГГУ запланирован на апрель 2021 года.



Как рассказал проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх, студенты этого вуза начнут полностью учиться в очном формате с 22 марта.



«Перейти на полный очный формат мы планируем 22 марта, когда в университете происходит смена расписания. Но это не будет касаться лекций численностью более 60 человек. Сейчас мы настоятельно рекомендуем студентам, которые еще находятся на дистанте и не приехали в Екатеринбург, поставить прививку. Активная вакцинация проходит и среди преподавательского состава университета», — рассказал Д. Карх.



По информации, озвученной на пресс-конференции, всего в Екатеринбурге вакцинировано более 600 преподавателей вузов. Большая часть из них — в УрФУ.



С 8 февраля все вузы России возвращаются к традиционному формату обучения. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.



Документ предписывает руководителям вузов организовать возвращение к обучению в традиционном формате по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также в связи с особенностями распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе.



При этом вузам необходимо предпринять профилактические меры, рекомендованные к соблюдению Роспотребнадзором.