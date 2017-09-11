УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:58

В России продажи легковых автомобилей с начала 2021 года сократились на 4,2%

УрБК, Москва, 04.02.2021. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в январе 2021 года в России сократились на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующую оценку приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным организации, в январе текущего года было продано 95 тыс. 213 автомобилей указанного класса.

Вместе с тем в АЕБ предполагают, что уже в феврале и марте 2021 года продажи вырастут и объем рынка автомобилей LCV в I квартале будет сопоставим с уровнем прошлого года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.09.2017 По итогам августа продажи автомобилей премиум-класса в России сократились на 1%

УрБК, Москва, 11.09.2017. Продажи легковых автомобилей премиум-сегмента в России снизились в августе 2017 года на 1% по ...

10.11.2015 Продажи автомобилей в РФ в октябре упали на 38,5%

УрБК, Москва, 10.11.2015. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2015 года ...

08.09.2015 Продажи легковых автомобилей в январе-августе упали на треть

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в августе 2015 года сократились на 19,4% по ...

08.09.2015 Продажи легковых автомобилей в январе-августе упали на треть

УрБК, Москва, 08.09.2015. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в августе 2015 года ...

15.05.2013 Продажи легковых автомобилей в России в I кв. сократились на 2%

УрБК, Москва, 15.05.2013. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе — апреле 2013 года ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (129)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18