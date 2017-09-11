В России продажи легковых автомобилей с начала 2021 года сократились на 4,2%

УрБК, Москва, 04.02.2021. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в январе 2021 года в России сократились на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующую оценку приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).



По данным организации, в январе текущего года было продано 95 тыс. 213 автомобилей указанного класса.



Вместе с тем в АЕБ предполагают, что уже в феврале и марте 2021 года продажи вырастут и объем рынка автомобилей LCV в I квартале будет сопоставим с уровнем прошлого года.