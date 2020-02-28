Более трети жителей Среднего Урала не хватает зарплаты для покрытия основных нужд

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Согласно результатам опроса, проведенного службой исследований портала hh.ru, 39% жителей Свердловской области хватает их зарплаты на все основные нужды, 36% их заработка недостаточно, а 25% — с трудом хватает.
При этом в целом по России доля тех, кому однозначно не хватает зарплаты, заметно ниже — 25%.
Согласно результатам опроса, половина свердловчан отметила, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тыс. руб. в месяц. 25% сообщили, что им недостает 15-20 тыс. руб., 14% — 10-15 тыс., остальным недостает менее 10 тыс. руб. в месяц.
Что касается мер, которые предпринимают жители Среднего Урала при нехватке денег, чаще всего был назван отказ от путешествий (69%), покупки новой одежды и обуви и интересного досуга (по 67%).
Отмечается, что для увеличения своего дохода в будущем свердловчане ищут новую работу (85%), учатся и осваивают новые навыки (42%), ищут подработку (29%), ищут возможности повышения на текущем месте трудоустройства (27%), а также стараются создать пассивный доход за счет инвестиций (15%).
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2020. 45% жителей Екатеринбурга с кредитами тратят на их погашение больше половины своей ...28.02.2020 Каждый второй челябинский заемщик тратит на погашение кредитов больше половины зарплаты
УрБК, Челябинск, 28.02.2020. 48% жителей Челябинска с кредитами тратят на их погашение больше половины своей зарплаты. ...11.05.2017 Екатеринбуржцы относят к бедным тех, чей доход менее 20,5 тыс. рублей на члена семьи
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2017. Жители Екатеринбурга считают бедными тех, чей доход на члена семьи составляет менее 20 ...02.08.2016 Почти трети семей с ипотекой денег хватает только на еду
УрБК, Москва, 02.08.2016. Более трети домохозяйств, которые выплачивают ипотечный или потребительский кредиты, денег ...03.09.2010 «Левада-Центр»: Дорогие покупки могут позволить себе менее 1% россиян
УрБК, Москва, 03.09.2010. Материальное положение россиян постепенно улучшается, но небольшими темпами. К ...