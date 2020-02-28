Более трети жителей Среднего Урала не хватает зарплаты для покрытия основных нужд

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Согласно результатам опроса, проведенного службой исследований портала hh.ru, 39% жителей Свердловской области хватает их зарплаты на все основные нужды, 36% их заработка недостаточно, а 25% — с трудом хватает.



При этом в целом по России доля тех, кому однозначно не хватает зарплаты, заметно ниже — 25%.



Согласно результатам опроса, половина свердловчан отметила, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тыс. руб. в месяц. 25% сообщили, что им недостает 15-20 тыс. руб., 14% — 10-15 тыс., остальным недостает менее 10 тыс. руб. в месяц.



Что касается мер, которые предпринимают жители Среднего Урала при нехватке денег, чаще всего был назван отказ от путешествий (69%), покупки новой одежды и обуви и интересного досуга (по 67%).



Отмечается, что для увеличения своего дохода в будущем свердловчане ищут новую работу (85%), учатся и осваивают новые навыки (42%), ищут подработку (29%), ищут возможности повышения на текущем месте трудоустройства (27%), а также стараются создать пассивный доход за счет инвестиций (15%).