Светлана Азанова: Во время пандемии многие банки перестроили свою работу с клиентами

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила начальник управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова.



— Как пандемия повлияла как развитие дистанционных банковских сервисов в Свердловской области?



— Во время пандемии многие банки перестроили свою работу с клиентами: минимизировали физические контакты, стали развивать дистанционные каналы обслуживания. Это требование времени. Банки, например, стали выпускать виртуальные карты, организовали доставку банковских карт на дом. При этом жители области стали чаще совершать покупки в интернет-магазинах, оплачивать товары и услуги с помощью смартфонов. Это отразилось на статистике. Так, количество операций, совершенных через интернет в III квартале 2020 года, выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в три раза, а объем операций — в шесть раз. Жители области совершили в интернет-магазинах 309 млн покупок на 880 млрд рублей.



— Насколько выросла доля безналичных платежей в Свердловской области в 2020 году? Как будет развиваться ситуация в этом году?



— В 2020 году объем платежей по оплате товаров, работ и услуг в Свердловской области впервые превысил объем снятия наличных денег с карт. Такую тенденцию мы наблюдали как во II, так и в III кварталах. Доля безналичных платежей составила 32%, тогда как снятие наличных — 29%. По-прежнему высока доля переводов, в том числе с карты на карту — 39%.



В целом по России по итогам 9 месяцев прошлого года доля безналичных операций в торговой рознице составила почти 70%. Мы полагаем, что этот показатель будет увеличиваться. В дальнейшем доля безналичных операций продолжит расти в том числе за счет развития платежных технологий (в частности сервисов Системы быстрых платежей) и инфраструктуры рынка.



— Сколько средств было переведено через Систему быстрых платежей (СБП) в 2020 году? Насколько успешно развивается этот проект? Какие можно отметить нововведения, связанные с СБП?



— В связи с расширением состава участников (к системе подключились практически все банки с универсальной лицензией) в 2020 году мы наблюдали существенный рост платежей через СБП. По сравнению с прошлым годом объем операций, прошедших через систему в целом по России, увеличился в 15 раз и превысил 1 трлн руб. Количество операций выросло в 20 раз — до 142 млн.



В условиях эпидемических ограничений населению был необходим инструмент для удобного, простого и быстрого перевода денежных средств. Поэтому СБП оказалась так востребована. Кроме того, в связи с эпидемией коронавируса в 2020 году, Банком России в качестве одной из мер поддержки населения было принято решение о том, что граждане могут бесплатно переводить через Систему быстрых платежей до 100 тыс. рублей в месяц. Это тоже сыграло свою роль.



Что касается нововведений, то в 2020 году в системе был реализован механизм оплаты по QR-коду, который позволит торгово-сервисным предприятиям существенно сэкономить на комиссии (в СБП она ниже по сравнению с обычным торговым эквайрингом). Покупателям, в свою очередь, оплата по QR-коду проще и удобнее — не нужна ни банковская карта, ни телефон с функцией бесконтактной оплаты. Достаточно, чтобы на смартфоне со встроенной камерой было установлено банковское приложение.



Планы по развитию СБП большие — от Банка России рынок ждет появления новых сервисов. В разработке — возможность граждан платить через СБП налоги, штрафы и пошлины и получать выплаты от государства — пенсии и зарплаты (C2G и G2C).



— В прошлом году начала работать система «Маркетплейс». Какие финансовые продукты могут сейчас приобрести свердловчане с помощью этой системы?



— Сейчас в системе маркетплейс работают три платформы, в которых можно оформить банковские вклады, полисы ОСАГО, купить государственные облигации и паи ПИФов. Для маркетплейса не существует территориальной привязки: житель любого региона может воспользоваться возможностями финансового супермаркета.



Приведу пример. Житель Свердловской области решил открыть вклад на небольшую сумму, но в его городе есть представительство только одного банка, где предлагают низкие проценты. Зайдя на сайт финансового супермаркета, он может сравнить предложения различных банков, выбрать подходящий вклад и оформить его. Для оформления банковского вклада через маркетплейс нужны только российский паспорт и подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.



— Как развивается Единая биометрическая система на Среднем Урале?



— За 2020 год число точек по сбору и передаче биометрических данных граждан в Единой биометрической системе выросло в Свердловской области на 18%. И теперь сдать биометрические данные можно почти в 500 отделениях банков. При этом банки предоставляют и услуги клиентам через удаленную идентификацию, что оказалось востребовано во время карантинных ограничений. Так, в Свердловской области в пяти банках можно удаленно открыть счет (вклад), оформить кредит, осуществить перевод денежных средств. Кстати, пандемия показала, насколько важно внедрять современные информационные технологии. Те банки, которые уделяли этому большое внимание и смогли во время пандемии быстро перестроить свою работу, имеют конкурентное преимущество.



— Какая ведется работа над безопасностью электронных каналов обслуживания? Не секрет, что в этом году участились случаи мошенничества, связанные с банковскими картами.



— Способы мошенничества развиваются вместе с технологиями. Но надо понимать, что основная доля всех средств, полученных мошенниками у держателей карт, была переведена клиентами банков добровольно. Объемы денег, которые были реально украдены с помощью фишинга или взлома, не идут ни в какое сравнение с объемами потерь клиентов из-за социальной инженерии.



Телефонные мошенники постоянно придумывают новые схемы. Например, они стали представляться сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и сообщать клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России.



Хочу обратить внимание, что Банк России не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций.



Чтобы не стать жертвой мошенников, надо помнить простые правила: не сообщать никому логины, пароли и одноразовые коды, устанавливать на своих устройствах современные антивирусные программы — они могут отслеживать чужие проникновения.



Фото предоставлено пресс-службой Уральского главного управления Банка России