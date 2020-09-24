Челябинский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве завода «Мечела»

УрБК, Челябинск, 03.02.2021. Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал иск о банкротстве ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел»). Заявление зарегистрировано в картотеке суда.



Истцом выступает ООО «ЭнергоМашиностроительный Холдинг» из Оренбургской области. Сумма исковых требований составляет 5 млн 016 тыс. 213 руб.



ПАО «ЧМК» специализируется на выпуске широкого сортамента продукции металлургического производства.



Ранее надзорные органы неоднократно предъявляли претензии к этому предприятию. Так, только в 2018 году Ростехнадзор обнаружил на ЧМК около 500 нарушений безопасности производства. Также к предприятию неоднократно предъявлялись претензии из-за загрязнения окружающей среды. 2 февраля 2021 года Челябинский облсуд взыскал с ПАО «ЧМК» 142,6 млн руб. за сброс стоков в реку Миасс.