Половина свердловских предприятий пострадали из-за COVID-19

В Екатеринбурге сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная анализу ситуации в предпринимательской сфере Среднего Урала по итогам 2020 года. В мероприятии приняли участие представители крупнейших бизнес-объединений региона, в том числе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) и «Опоры России».



В рамках пресс-конференции исполнительный вице-президент СОСПП Евгений Харламов презентовал предварительные результаты соцопроса свердловских предпринимателей.



«29,9% опрошенных предприятий сообщили, что у них ухудшилась финансовая ситуация. 56% работают стабильно, не сокращая персонал. Также у нас был достаточно большой блок вопросов, связанный с влиянием пандемии. Выяснилось, что 53,6% опрошенных предприятий рассказали, что этот фактор оказал серьезное негативное влияние на бизнес, при этом им удалось сохранить деятельность своих организаций. Кроме того, хотелось бы озвучить рейтинг негативных факторов, которые тормозят инвестиционную активность. На первом месте — сокращение платежеспособного спроса из-за пандемии коронавируса (40,2% опрошенных). На втором месте — неэффективность мер господдержки (28,9%), на третьем — проверки контрольно-надзорных органов. В топ-5 также попали ограничительные меры и административные барьеры», — заявил Е. Харламов.



По его словам, несмотря на все проблемы, основная масса предприятий (более 70%) надеется на стабильное развитие в 2021 году. Сокращение рабочих мест и падение доходов прогнозируют только 5% опрошенных.



«В рамках исследования мы также узнали топ-3 самых ожидаемых действий властей для стимулирования развития предпринимательства. На первом месте — привлечение средств федерального бюджета в экономику Свердловской области (60,8%). На втором — продвижение продукции уральских предприятий на внутреннем и внешнем рынках, третье — сокращение госаппарата», — отметил Е. Харламов.



Председатель свердловского областного отделения «Опоры России» Илья Тыщенко сообщил, что пандемия коронавируса нанесла наиболее сильный удар по предприятиям малого и среднего бизнеса.



«Вызовы 2020 года вынудили значительное число предпринимателей прекратить свою деятельность. А тем, кому посчастливилось выжить, пришлось кардинально перестраивать функции своих компаний. Речь идет о переориентации в онлайн, о новых способах продвижения, о цифровизации своих процессов, о переводе сотрудников на «удаленку». Многие предприятия оказались к этому не готовы», — полагает И. Тыщенко.



Президент УТПП Андрей Беседин считает, что численность организаций в Свердловской области восстановится до докризисного уровня только в конце 2022 года.



«Строить прогнозы достаточно сложно. Сейчас мы не можем со стопроцентной вероятностью сказать, что не будет третьей, четвертой волны коронавируса, стремительного распространения новых штаммов коронавируса и так далее. На мой взгляд, 2021-й год не будет восстановительным. Численность предприятий вернется к докризисному уровню к концу 2022 года. Тогда же можно ожидать и восстановление экономических показателей», — сказал А. Беседин.



Отметим, что за последний год число субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области сократилось на 8,5 тыс. единиц. На 10 января 2021 года в регионе официально зарегистрированы 193 тыс. 394 предприятия, в которых трудоустроены более 526 тыс. сотрудников.