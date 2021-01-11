УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. На Среднем Урале изменится методика расчета прожиточного минимума, говорится в сообщении на сайте регионального министерства экономики.
«С 2021 года на федеральном уровне осуществлен переход к установлению величины прожиточного минимума на очередной год, исходя из медианного среднедушевого дохода в целом по РФ. Регионы будут использовать данную среднероссийскую величину для установления своих прожиточных минимумов. Ожидается, что рассчитанный по новой методике прожиточный минимум в целом по Российской Федерации и в субъектах РФ будут расти теми же темпами, что доход и зарплата большинства граждан. Кроме того, с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде», — говорится в сообщении.
Напомним, что в предыдущие годы прожиточный минимум в среднем на душу населения и по социально-демографическим группам устанавливался ежеквартально и был связан со стоимостью потребительской корзины, то есть зависел от динамики цен на потребительские товары.
Как следует из проекта постановления правительства региона, прожиточный минимум в регионе в 2021 году может составить 11 тыс. 386 руб., в частности, для трудоспособного населения — 12 тыс. 135 руб., для пенсионеров — 9 тыс. 521 руб., для детей — 12 тыс. 117 руб.
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