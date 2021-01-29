Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек

УрБК, Москва, 29.01.2021. На 1 января 2021 года численность населения России составила 146 млн 238 тыс. человек, свидетельствуют данные Росстата.



На 1 января 2020 года в России проживало 146 млн 748 тыс. человек. Таким образом, за последний год показатель сократился на 510 тыс. человек.



По данным ведомства, это рекордное снижение за последние 15 лет. В 2005 году численность населения РФ сократилась на 564,5 тыс. человек.