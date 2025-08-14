УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:48

В Свердловской области пошли в школы 564 тысячи детей

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Свердловской области в учебные заведения пошли 564 тысячи школьников и 127 тысяч студентов колледжей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер.

«Сегодня волнительный и важный день для многих уральцев — детей, их родителей и педагогов. 564 тысячи школьников и 127 тысяч студентов среднего профессионального образования приступают к учебе в Свердловской области», — написал Паслер у себя в telegram-канале.

Также, по его словам, в области трудится около 80 тысяч учителей, воспитателей и наставников.

Ранее глава департамента образования Алексей Телегин заявлял, что в новом учебном году в школы Екатеринбурга пойдут 210 тысяч детей, 21 тысяча из которых — первоклассники. По его словам, все 520 школ города были признаны готовыми принять учеников с 1 сентября. После капитального ремонта начали работать две школы, № 87 и № 72, и три детских сада.
