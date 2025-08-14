В Свердловской области пошли в школы 564 тысячи детей

Материалы по теме

Школы Екатеринбурга в новом учебном году примут 210 тыс. учеников

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. Школы Екатеринбурга в новом учебном году примут 210 тыс. учеников, из них около 24 тыс. ...

На Донбассе начался новый учебный год

Школы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) открылись 1 октября. Об этом ...

В Екатеринбурге первый звонок прозвенел для 129 тыс. школьников

В Екатеринбурге первый звонок прозвенел для 129 тыс. школьников, из которых 15 тысяч 339 детей впервые сели за школьные ...

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2014. В Екатеринбурге первый звонок прозвенел для 129 тыс. школьников, из которых 15 тысяч ...

В Екатеринбурге около 130 тыс. детей пойдут в школу в новом учебном году

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2014. В новом учебном году более 129 тыс. детей Екатеринбурга приступят к занятиям в школах, ...