В Свердловской области пошли в школы 564 тысячи детей

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. Школы Екатеринбурга в новом учебном году примут 210 тыс. учеников, из них около 24 тыс. ...01.10.2014 На Донбассе начался новый учебный год
Школы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) открылись 1 октября. Об этом ...01.09.2014 В Екатеринбурге первый звонок прозвенел для 129 тыс. школьников
В Екатеринбурге первый звонок прозвенел для 129 тыс. школьников, из которых 15 тысяч 339 детей впервые сели за школьные ...01.09.2014 В Екатеринбурге первый звонок прозвенел для 129 тыс. школьников
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2014. В Екатеринбурге первый звонок прозвенел для 129 тыс. школьников, из которых 15 тысяч ...27.08.2014 В Екатеринбурге около 130 тыс. детей пойдут в школу в новом учебном году
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2014. В новом учебном году более 129 тыс. детей Екатеринбурга приступят к занятиям в школах, ...