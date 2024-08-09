УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 11:37

Школы Екатеринбурга в новом учебном году примут 210 тыс. учеников

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. Школы Екатеринбурга в новом учебном году примут 210 тыс. учеников, из них около 24 тыс. — первоклассники. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

По его словам, все муниципальные образовательные организации Екатеринбурга готовы к приему детей.

«Серьезную проверку прошли 337 детских садов, 87 учреждений допобразования, 167 школ, лицеев и гимназий. Оценивалось санитарное состояние, безопасность, выполнение ремонтных работ и так далее», — заявил А. Орлов.
