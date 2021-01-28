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28.01.2021

Самозанятые выходят из тени

Самозанятые выходят из тениВ Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная самозанятым в Свердловской области. В мероприятии приняли участие заместитель министра инвестиций и развития Среднего Урала Евгений Копелян, начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по региону Юлия Смирнягина и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Ю. Смирнягина заявила, что в настоящее время на Среднем Урале зарегистрировано более 50 тыс. самозанятых.

«Новый режим достаточно популярен среди физических лиц. На 1 января 2021 года в регионе было зарегистрировано 47 тыс. 042 самозанятых, в том числе 3 тыс. 642 индивидуальных предпринимателя. На сегодняшний день зарегистрировано уже 50 тыс. 828 физических лиц, которые перешли на этот спецрежим», — сказала Ю. Смирнягина.

По ее словам, самый большой прирост числа самозанятых произошел в апреле и июне 2020 года, когда этой категории граждан были предоставлены выплаты по 5 тыс. руб. в качестве меры господдержки.

«Из общего числа зарегистрированных самозанятых 61% не указали вид своей деятельности. Тем не менее мы можем озвучить статистику по тем гражданам, которые эту информацию опубликовали. Самый популярный вид деятельности — «грузовые и пассажирские перевозки» (7,7% от общего числа). На втором месте — «деятельность по доставке» (2,7%), на третьем — «информационные услуги, маркетинг и реклама» (2,5%). Далее идет «деятельность по ремонту и строительству» (2%), «сдача в аренду квартир» (1,8%), «торговля самостоятельно произведенными товарами (1,7%), «обучение и репетиторство» (1,6%)», — заявила Ю. Смирнягина.

Валерий Пиличев добавил, что СОФПП также исследовал профессиональную структуру самозанятых.

«Чаще всего регистрируются фотографы, водители такси, представители креативной индустрии, IT-сферы, парикмахеры, визажисты, няни, тренеры», — отметил В. Пиличев.

Евгений Копелян заявил на пресс-конференции, что власти Среднего Урала вряд ли будут снова выплачивать свердловским самозанятым по 5 тыс. руб.

«Эта мера господдержки была введена в 2020 году, тогда, когда действовали ограничения на осуществление разных видов деятельности. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Практически все ограничения сняты (за исключением запрета предприятиям общепита работать в ночное время). Поэтому я не думаю, что в 2021 году регион вернется к вопросу о возобновлении такой меры господдержки», — считает Е. Копелян.

Заместитель министра инвестиций и развития Среднего Урала подчеркнул, что выплаты по 5 тыс. руб. не были главным драйвером роста числа самозанятых в 2020 году. Большинство людей, которые захотели зарегистрироваться, ориентировались на общеэкономическую ситуацию. В условиях пандемии некоторые люди решили попробовать себя в новом качестве. Кроме того, многие самозанятые считают текущий момент удачным для легализации.

Валерий Пиличев сообщил, что выплаты по 5 тыс. руб. получили около половины свердловских самозанятых. Остальные этим правом не воспользовались.

Напомним, что с начала 2020 года в 19 регионах России (в том числе в Свердловской области) ввели специальный налоговый режим для самозанятых. До этого он действовал в качестве эксперимента только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 1 января 2020 года самозанятые в этих субъектах РФ могут на добровольной основе зарегистрироваться и платить налоги через специальное мобильное приложение. Ставки по налоговому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических.

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