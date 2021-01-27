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27.01.2021

Объем наличных денег в обращении в РФ за год вырос на 2,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 27.01.2021. На 1 января объем наличных денег в обращении в РФ составил 13,4 трлн руб. За год показатель увеличился на 2,8 трлн руб., говорится в исследовании Банка России.

«В 2020 году произошло заметное увеличение объема наличных в обращении, и прежде всего это было связано с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы», — отметил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

По его словам, начиная с июля спрос на наличные стал выравниваться и приблизился к обычным сезонным показателям. В ноябре произошло небольшое сокращение, характерное для этого времени, а в декабре был зафиксирован традиционный рост.

Напомним, что в Екатеринбурге в 2020 году возбудили более 400 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных купюр.

По информации отделения по связям со СМИ УМВД города, чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом 5 тыс. руб. Наибольшее число поддельных денежных знаков было выявлено в Ленинском (172 случая) и Верх-Исетском (170) районах города.

Екатеринбургские полицейские в прошлом году задержали 23 человека, которые подозреваются в изготовлении фальшивок.

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