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26.01.2021

В Свердловской области в режиме неполной занятости работают 25,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. По состоянию на 1 января в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 25 тыс. 842 человека. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 25 тыс. 842 работников разместили 1 тыс. 493 организации (со среднесписочной численностью работающих 349 тыс. 376 человек), в том числе 439 организаций о введении режима неполной занятости для 8 тыс. 457 работников в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина)», — говорится в исследовании.

Сведения о переводе на временную удаленную работу в связи с введением ограничительных мероприятий 68 тыс. 285 работников размещены 1 тыс. 609 работодателями.

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