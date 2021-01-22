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22.01.2021

Экономика «загибает» картофель

Экономика «загибает» картофельМинсельхоз РФ накануне разослал регионам рекомендацию провести переговоры по сдерживанию цен на отдельные продукты питания. В этот перечень среди прочего попали яйца и картофель, которые производятся в том числе на территории Свердловской области. Новые установки от министерства, в свою очередь, вызвали недоумение среди уральских аграриев. По мнению сельхозпроизводителей, такие вводные от Минсельхоза приведут в будущем к сокращению объема производства.

Напомним, что в конце прошлого года правительство РФ уже заключило с производителями и ритейлом соглашение об установлении предельных цен на сахар, подсолнечное масло, муку и хлебобулочные изделия. Ритейлеры и экономисты раскритиковали меры по заморозке цен, предупредив, что это может привести к дефициту продуктов питания. Однако Минсельхоз РФ пошел дальше и расширил перечень товаров, которые должны быть на особом контроле.

«Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель с тем, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения. В настоящее время ведомство не видит оснований для подобной динамики и оценивает принятые правительством меры как достаточные для стабилизации цен», — говорится в сообщении ведомства от 22 января 2021 года.

Вместе с тем, как ранее писал УрБК, именно картофель с ноября 2019 по ноябрь 2020 года стал лидером среди подорожавших продуктов питания. За указанный период, по данным Свердловскстата, цены на эту продукцию выросли на 56,71% (до 25,63 руб. за кг). Для сравнения: гречка на Среднем Урале за тот же период подорожала на 59,73% (до 108,68 руб. за кг). Также на 36,01% увеличилась стоимость моркови (до 31,63 руб. за кг), на 22,01% подорожал репчатый лук (до 26,09 руб. за кг). Рост цен на картофель и овощи в регионе произошел на фоне сокращения посевных площадей и аномальной жары в июле.

Цены на яйца в Свердловской области особо не менялись. С начала декабря 2019 года стоимость продукта выросла с 61,19 руб. за десяток до 64,12 руб./дес. к 30 ноября 2020 года (данные регионального минАПК). К слову, картофель и яйца к настоящему времени одни из немногих видов товаров, которые в регионе производят с профицитом.

В министерстве агропромышленного комплекса и продовольственного рынка Свердловской области на момент выхода публикации не предоставили своего отзыва на новую рекомендацию федерального ведомства. По отзывам свердловских сельхозпроизводителей, чьи товары попали в список Минсельхоза РФ, с предложениями по мерам сдерживания цен к ним со стороны областных властей обращений не было.

«К нам с таким предложением никто не выходил. Да и смысла в этом нет, поскольку рисков для резкого подорожания яиц нет. Участники рынка, с другой стороны, и сами понимают социальную значимость данной продукции», — пояснили УрБК на птицефабрике «Свердловская».

К аграриям, которые занимаются производством картофеля, представители областных властей с предложениями о регулировке цен также не выходили.

«Я считаю, что цены на картофель сейчас нормальные, чтобы сельхозпроизводители не сокращали в дальнейшем посевные площади», — прокомментировал ситуацию УрБК руководитель сельхозкооператива «Битимский» Михаил Мальцев.

По его словам, на фоне обвала цен на картофель в 2016-2018 годах сельхозпроизводители уже сократили посевные площади под культуру. Некоторые хозяйства и вовсе отказались от производства, имея при этом технику и площади для хранения.

«К примеру, в артинской зоне отказались от картофеля, Первоуральский совхоз закрыл эту тему. Если цены заморозят, то и все забросят это дело. Чтобы цены не росли, у сельхозпроизводителей должен быть интерес, а для этого нужно предоставлять дополнительные субсидии на производство. Ведь если раньше аграриям достаточно было собрать картофель и сдать его осенью, то сейчас мы всю зиму хранением и сортировкой на продажу занимаемся. Экономика «загибает» картофель в обратную сторону», — пояснил М. Мальцев.

При существующей государственной политике, как полагает руководитель СХПК «Битимский», в регионе вместо перепроизводства может возникнуть угроза дефицита картофеля. Впрочем, участники агропромышленного комплекса региона на протяжении последних 20 лет предупреждали, что без дополнительных дотаций цены на сельхозпродукцию будут расти. Однако даже в период продовольственного эмбарго объем поддержки свердловских аграриев не менялся.

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