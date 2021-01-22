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22.01.2021

«Атомстройкомплекс» построит жилой квартал на месте промзоны на улице Бабушкина в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Компания «Атомстройкомплекс» планирует построить новый квартал с жильем и офисами на месте собственной промышленной зоны на ул. Бабушкина в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба застройщика.

Компания уже приступила к разработке проекта планировки территории в границах ул. Краснофлотцев, Бабушкина, Корепина, Стачек, Фронтовых Бригад.

«Застройщик планирует вынести свое производство за пределы города, а на его месте построить новый жилой микрорайон. Территория обладает большим потенциалом для развития: она находится рядом с парком, станцией метро, расположена близко к центру города. «Атомстройкомплекс» рассматривает эту землю для многофункциональной застройки и планирует в рамках существующей нормативной базы реализовать принципы, заложенные в стандарты комплексного развития территорий «ДОМ.РФ». Ключевой принцип — это сбалансированность территории, то есть возможность для жителей работать, отдыхать, а также получать полный спектр услуг в шаговой доступности от дома», — говорится в сообщении.

«Атомстройкомплекс» построит жилой квартал на месте промзоны на улице Бабушкина в Екатеринбурге
Фото предоставлено пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»

«Раньше промышленные площадки были основным местом приложения труда: так формировались жилые районы вокруг крупных заводов — Уралмаша, Химмаша и так далее. Сейчас изменились технологии, предприятиям больше не требуются большие площадки и цеха, многие из них вынесены за город. Задача девелоперов — вовлечь в оборот бывшие территории производственных зон и реализовать на них не только современное жилье, но и современные места приложения труда. Для этого первые этажи домов отдаются под офисы и торговлю. Не исключено, что запроектируем в составе нового микрорайона и помещения для бэк-офиса «Атомстройкомплекса». В отличие от промышленных предприятий, офисы не требуют создания санитарно-защитной зоны и, наоборот, стимулируют развитие сервисной инфраструктуры вокруг за счет обеспечения трафика», — заявил глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

Напомним, «Атомстройкомплекс» одним из первых в Екатеринбурге начал реализовывать компактные офисные центры на периферии, в том числе в составе жилой застройки. В портфеле девелопера — компактные офисный центр в микрорайоне Ботанический, деловой центр ASK на Уралмаше, а также деловой центр «Основа» в Пионерском микрорайоне. Такие помещения пользуются высоким спросом со стороны мелкого и среднего бизнеса, а главное — помогают снижать маятниковую миграцию.

Ранее стало известно, что агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании «Атомстройкомплекс» до ВВВ+ (прогноз «стабильный»).

В числе причин повышения рейтинга эксперты отметили «сильную рыночную позицию, очень сильный бизнес-профиль, очень низкую долговую нагрузку, очень высокую оценку обслуживания долга, хорошую ликвидность, среднюю рентабельность бизнеса и средний уровень корпоративного управления».

«Очень сильный бизнес-профиль обусловлен высокой диверсификацией портфеля проектов компании, стабильной структурой сроков и условий реализации объектов, а также высокой степенью обеспеченности собственными материалами и большой долей строительных работ, выполняемых без привлечения подрядчиков. Сильный бренд и высокие потребительские характеристики вводимых в эксплуатацию объектов поддерживают способность компании выполнять планы продаж», — отмечали аналитики АКРА.

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