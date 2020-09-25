В Екатеринбурге на складе выявили 466 пар контрафактных кроссовок

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Сотрудники Уральского таможенного управления (УТУ) и Роспотребнадзора выявили на складе в центре Екатеринбурга 466 пар немаркированных кроссовок. Об этом сообщает пресс-служба УТУ.
«Владелец интернет-магазина не смог подтвердить законность ввоза товара в страну. Вся продукция с признаками нарушения маркировки была арестована», — рассказал сотрудник Уральской оперативной таможни Дмитрий Берсенев.
Как рассказали в УТУ, в рамках возбужденного административного дела собственнику склада грозит штраф и конфискация продукции.
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