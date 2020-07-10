Свердловское Заксобрание рассмотрит поправки к закону о штрафах за неоплаченную парковку

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Заксобрание Свердловской области внесены поправки, авторы которых предлагают изменить схему привлечения к ответственности автомобилистов, не оплачивающих платные парковки. Документ на своей странице в Facebook разместил депутат регионального парламента Вячеслав Вегнер.



Изменения предлагается внести в областной закон об административных правонарушениях.



«Приниматься будут материалы, полученные с применением средств, работающих в автоматическом режиме (фото-кино-видео). Полномочия по рассмотрению административных дел закрепляются за административными комиссиями муниципальных образований. Второе, определен перечень должностных лиц, которые могут быть привлечены к административной ответственности за невыполнение законных требований депутата Законодательного собрания или депутата представительного органа муниципалитета», — пояснил В. Вегнер.



Согласно документу, весь процесс привлечения нарушителей к ответственности будет автоматизирован. Данные с камер фиксации нарушений должны поступать в административные комиссии. Оттуда будет направляться запрос в ГИБДД для установления личности нарушителя. Далее уведомления о штрафах отправят владельцам автомобилей, которые незаконно находились в платной парковочной зоне.



Отдельно в поправках оговариваются санкции — за нарушения, зафиксированные камерами, полагается штраф на сумму 1 тыс. руб. В остальных случаях — от 1 тыс. до 3 тыс. руб.