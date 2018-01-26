ЕАЭС: текущие результаты работы

Евразийский экономический союз уже приносит свои плоды, чем на брифинге в Службе центральных коммуникаций поделилась вице-министр торговли и интеграции в РК Жанель Кушукова. По ее словам, ЕАЭС сможет достигнуть поставленных изначально целей за относительно небольшие сроки. Так, по сути уже прошло юридическое оформление организации, в рамках которой будет обеспечиваться свобода передвижения таки ресурсов, как товары, капитал, услуги, трудовые мигранты. С деталями этого выступления можно ознакомиться по ссылке https://baq.kz/news/othernews/euraziyalyk-ekonomikalyk-odak-kazakstanga-ne-berdi-/.







На примере Казахстана можно отметить открытие новых возможностей за счет внедренных форматов сотрудничества между странами-членами ЕАЭС. Так, с момента создания союза взаимная торговля РК с партнерами выросла на треть. При этом увеличение показателей относительно третьих стран составило лишь 26,4%. Улучшились значения и по реальному экспорту: положительная динамика составила 4%. Ассортимент корзин здесь вырос более чем в два раза, а в самой структуре экспорта в страны союза порядка 58% приходится на продукцию переработки.



Новости экономики Казахстана указывают на то, что по итогам прошлого года годовой приток прямых иностранных вложений в страну превысил показатель 2015 года в 2,5 раза. В натуральном выражении это увеличение составляет 7,8 млрд. долларов. В общем иностранные инвестиции достигли 22,6 млрд. долларов. С 2015 года увеличилось и количество казахстанских предприятий, созданных при участии стран Евразийского экономического союза. И здесь оказались затронуты самые разнообразные отрасли: фармацевтика, элеваторное производство, выпуск грузового транспорта, электровозов, тракторов и многого другого.



Ранее Кушукова отмечала, что несмотря на радужные перспективы развития ЕАЭС, сегодня существуют факторы, сдерживающие свободную торговлю внутри союза. Весь потенциал общего рынка пока не может быть реализован, например, из-за взаимных барьеров между странами. На сегодняшний день уже устранен 51 барьер из 62 существующих: из них 25 относились к российским рынкам. Также продолжают иметь силу некоторые скрытые препятствия, в том числе и административного характера. Также в качестве негативного фактора выделено невыполнение ряда обязательств, к тому же, отсутствует электронный обмен сведениями по движимым товарам.